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Сандерленд - Норвич Сити
Сандерленд - Норвич Сити: обзор матча 17 марта 2013
Сандерленд
17.03.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
40'
К. Гарднер (П)
26'
В. Хулахан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Норвич Сити
90'
+2
Желтая карточка
Л. Камп
Желтая карточка
С. Ларссон
89'
89'
Замена
С. Уиттакер
️️️️
Р. Снодграсс
Замена
К. Уикхэм
️️️️
А. Джонсон
84'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Грэм
75'
72'
Желтая карточка
Г. Холт
Замена
Т. Брамбл
️️️️
К. Куэльяр
70'
65'
Замена
Г. Холт
️️️️
К. Камара
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Гарднер
Пас отдал
Д. О'Ши
40'
39'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
32'
Замена
Л. Камп
️️️️
В. Хулахан
30'
Красная карточка
М. Банн
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Хулахан
Пас отдал
К. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Норвич Сити
1
Ли Камп
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
3-5-2
22
Миньоле
3
Роуз
16
О'Ши
3
Куэльяр
8
Гарднер
7
Ларссон
8
Воган
29
Сессеньон
11
Джонсон
26
Флетчер
12
Грэм
4-5-1
31
Банн
16
Мартин
6
Тернер
4
Бассонг
22
Гарридо
23
Снодграсс
14
Хулахан
4
Джонсон
17
Беннетт
16
Хаусон
85
Камара
3
Куэльяр
19
Брамбл
19
Брамбл
3
Куэльяр
12
Грэм
16
МакКлин
16
МакКлин
12
Грэм
11
Джонсон
13
Уикхэм
13
Уикхэм
11
Джонсон
14
Хулахан
1
Камп
1
Камп
14
Хулахан
23
Снодграсс
3
Уиттакер
3
Уиттакер
23
Снодграсс
85
Камара
27
Холт
27
Холт
85
Камара
Остались в запасе
Сандерленд
Норвич Сити
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Остались в запасе
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Сандерленд - Норвич Сити
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
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