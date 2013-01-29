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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Суонси
Сандерленд - Суонси: обзор матча 29 января 2013
Сандерленд
29.01.2013, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Суонси
Замена
К. Уикхэм
️️️️
А. Джонсон
84'
75'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Л. Бриттон
Желтая карточка
Д. МакКлин
74'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
А. Н'Диайе
67'
66'
Замена
Р. Лама
️️️️
П. Эрнандес
60'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
И. Шехтер
57'
Желтая карточка
Л. Бриттон
20'
Желтая карточка
Д. Тиндалли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Ролан Лама
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
2-5-2-1
22
Миньоле
19
Брамбл
16
О'Ши
7
Ларссон
8
Воган
21
Н'Диайе
4
Коулбэк
11
Джонсон
8
Гарднер
29
Сессеньон
26
Флетчер
4-1-1-1-3
25
Треммель
19
Тиндалли
15
Чико
5
Уилльямс
4
Дэвис
7
Бриттон
18
Де Гузман
19
Эрнандес
12
Дайер
9
Шехтер
25
Мичу
21
Н'Диайе
16
МакКлин
16
МакКлин
21
Н'Диайе
11
Джонсон
13
Уикхэм
13
Уикхэм
11
Джонсон
9
Шехтер
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
9
Шехтер
19
Эрнандес
14
Лама
14
Лама
19
Эрнандес
7
Бриттон
12
Грэм
12
Грэм
7
Бриттон
Остались в запасе
Сандерленд
Суонси
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
Главный тренер
Мартин О'Нил
13
Дэвид Корнелл
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Сандерленд - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
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