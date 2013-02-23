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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Сандерленд
Вест Бромвич - Сандерленд: обзор матча 23 февраля 2013
Вест Бромвич
23.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
34'
Р. Лукаку (П)
75'
Р. Лукаку
80'
С. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сандерленд
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Р. Лукаку
88'
Замена
М. Фортуне
️️️️
Д. Моррисон
85'
80'
ГОЛ! 2:1!
С. Сессеньон
Желтая карточка
Д. Моррисон
78'
77'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
С. Ларссон
77'
Замена
Д. Воган
️️️️
А. Джонсон
Желтая карточка
Р. Лукаку
76'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
75'
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Ш. Лонг
66'
40'
Желтая карточка
Т. Брамбл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Лукаку
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
4-4-2
12
Фостер
13
Ольссон
24
Риджуэлл
36
Маколи
18
Рид
11
Брант
22
Якоб
21
Мулумбу
7
Моррисон
9
Лукаку
7
Лонг
2-5-1-2
22
Миньоле
19
Брамбл
16
О'Ши
11
Джонсон
4
Коулбэк
7
Ларссон
21
Н'Диайе
29
Сессеньон
8
Гарднер
26
Флетчер
12
Грэм
7
Лонг
18
Дорранс
18
Дорранс
7
Лонг
7
Моррисон
32
Фортуне
32
Фортуне
7
Моррисон
9
Лукаку
27
Одемвингие
27
Одемвингие
9
Лукаку
7
Ларссон
16
МакКлин
16
МакКлин
7
Ларссон
11
Джонсон
8
Воган
8
Воган
11
Джонсон
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сандерленд
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Вест Бромвич - Сандерленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Хоуторнс
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