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    Josh Williams - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Josh Williams
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коламбус 22 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 2:1 Коламбус (Коламбус)
    02.10.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    66'
    18.09.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 1:1 Портленд (Портленд)
    14.09.2022 45' -90' Интер (Майами) 2:1 Коламбус (Коламбус)
    10.09.2022 80' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    04.09.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    01.09.2022 81' -90' Коламбус (Коламбус) 1:0 Интер (Майами)
    28.08.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    22.08.2022 87' -90' Коламбус (Коламбус) 2:2 Атланта Юнайтед (Атланта)
    04.08.2022 1' -46' Коламбус (Коламбус) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    31.07.2022 1' -90' Шарлотт (Шарлотт) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    24.07.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 0:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    18.07.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 2:0 Цинциннати (Цинциннати)
    10.07.2022 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 2:3 Коламбус (Коламбус)
    04.07.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 0:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    30.06.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 1:2 Коламбус (Коламбус)
    26.06.2022 90' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    19.06.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 1:1 Шарлотт (Шарлотт)
    29.05.2022 75' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 1:2 Коламбус (Коламбус)
    21.05.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    15.05.2022 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:0 Коламбус (Коламбус)
    08.05.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    01.05.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 3:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    43'
    24.04.2022 87' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    17.04.2022 60' -90' Коламбус (Коламбус) 0:2 Орландо Сити (Орландо)
    10.04.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:0 Коламбус (Коламбус)
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