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Josh Williams
Статистика
Josh Williams - статистика
Завершил карьеру
#3 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
22
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Орландо Сити
2 : 1
09.10.2022
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Коламбус
2 : 1
02.10.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
66'
США. МЛС, 45 тур
Коламбус
1 : 1
18.09.2022
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Монреаль
2 : 2
10.09.2022
Коламбус
80' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Коламбус
0 : 0
04.09.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Коламбус
1 : 0
01.09.2022
Интер Майами
81' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Цинциннати
2 : 2
28.08.2022
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Коламбус
2 : 2
22.08.2022
Атланта Юнайтед
87' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Коламбус
1 : 2
04.08.2022
Монреаль
1' - 46'
США. МЛС, 31 тур
Шарлотт
0 : 0
31.07.2022
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Коламбус
0 : 0
24.07.2022
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Коламбус
2 : 0
18.07.2022
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Чикаго Файр
2 : 3
10.07.2022
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Коламбус
0 : 0
04.07.2022
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 2
30.06.2022
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
26.06.2022
Коламбус
90' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 1
19.06.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Коламбус
0 : 2
21.05.2022
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
15.05.2022
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 2
08.05.2022
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Коламбус
3 : 0
01.05.2022
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
43'
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
0 : 0
24.04.2022
Коламбус
87' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
0 : 2
17.04.2022
Орландо Сити
60' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
10.04.2022
Коламбус
Был в запасе
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