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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Филадельфия Юнион
Коламбус - Филадельфия Юнион: обзор матча 04 июля 2022
Коламбус
04.07.2022, понедельник, 02:30
США. МЛС, 25 тур
0 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Филадельфия Юнион
88'
Замена
Н. Харриел
️️️️
О. Мбайзо
Замена
Д. Этьенн
️️️️
М. Дегенек
80'
69'
Замена
Х. Карранца
️️️️
К. Бурк
61'
Желтая карточка
А. Бедойя
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Э. Моррис
60'
Желтая карточка
С. Морейра
59'
Желтая карточка
П. Сантуш
43'
Желтая карточка
E. Hurtado
39'
39'
Желтая карточка
Д. Эллиот
Желтая карточка
Л. Зелараян
36'
Пенальти не реализован!
П. Сантуш
19'
Желтая карточка
Д. Менса
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
18
Леон Флеч
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
4-3-1-2
89
Ром
6
Менса
5
Дегенек
31
Морейра
3
6
25
Завадски
7
Сантуш
10
Зелараян
10
Моррис
13
Рассел-Роу
4-2-3
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
17
Финдлей
16
Газдаг
11
Бедойя
7
Бурк
27
Вагнер
18
Флеч
5
Дегенек
11
Этьенн
11
Этьенн
5
Дегенек
10
Моррис
12
12
10
Моррис
15
Мбайзо
26
Харриел
26
Харриел
15
Мбайзо
7
Бурк
9
Карранца
9
Карранца
7
Бурк
Остались в запасе
Коламбус
Филадельфия Юнион
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Коламбус - Филадельфия Юнион
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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Коламбус
Филадельфия Юнион
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
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23 ноября
4
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2
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