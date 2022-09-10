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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Коламбус
Монреаль - Коламбус: обзор матча 10 сентября 2022
Монреаль
10.09.2022, суббота, 02:30
США. МЛС, 42 тур
2 : 2
Завершен
Коламбус
89'
В. Ваньяма
90+4'
Z. Brault Guillard
66'
Д. Менса
68'
Л. Зелараян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Коламбус
ГОЛ! 2:2!
Z. Brault Guillard
Пас отдал
J. Kwizera
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
В. Ваньяма
Пас отдал
M. Miljevic
89'
83'
Замена
E. Hurtado
️️️️
К. Эрнандес
Замена
M. Miljevic
️️️️
Р. Камачо
82'
80'
Замена
Артур
️️️️
Л. Зелараян
80'
Замена
J. Williams
️️️️
Д. Этьенн
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Ж. Ватерман
77'
Замена
J. Kwizera
️️️️
М. Шоньер
77'
Замена
Х. Торрес
️️️️
С. Пьетт
77'
76'
Красная карточка
Л. Диас
68'
ГОЛ! 0:2!
Л. Зелараян
Пас отдал
К. Эрнандес
Замена
К. Камара
️️️️
M. Toye
67'
66'
ГОЛ! 0:1!
Д. Менса
Пас отдал
С. Морейра
Желтая карточка
Ж. Ватерман
64'
Желтая карточка
Р. Камачо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
6
Артур
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
2-3-2-4
4
Миллер
2
Ватерман
66
Шоньер
6
Пьетт
2
Ваньяма
9
Киото
10
Михайлович
41
Пантемис
13
2
Джонстон
4
Камачо
4-2-1-3
89
Ром
23
5
Дегенек
6
Менса
31
Морейра
11
Этьенн
6
10
Зелараян
11
Диас
10
Моррис
9
Эрнандес
4
Камачо
10
10
4
Камачо
2
Ватерман
2
2
2
Ватерман
6
Пьетт
99
Торрес
99
Торрес
6
Пьетт
13
85
Камара
85
Камара
13
66
Шоньер
17
17
66
Шоньер
11
Этьенн
3
3
11
Этьенн
10
Зелараян
6
Артур
6
Артур
10
Зелараян
9
Эрнандес
9
9
9
Эрнандес
Остались в запасе
Монреаль
Коламбус
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
24
Evan Bush
ВР
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Монреаль - Коламбус
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Сапуто
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