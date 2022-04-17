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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Орландо Сити
Коламбус - Орландо Сити: обзор матча 17 апреля 2022
Коламбус
17.04.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 10 тур
0 : 2
Завершен
Орландо Сити
37'
Р. Шлегель
51'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Орландо Сити
89'
Замена
С. Мендес
️️️️
М. Перейра
Замена
А. Мэцан
️️️️
М. Берри
86'
77'
Желтая карточка
Р. Шлегель
73'
Желтая карточка
К. Смит
71'
Желтая карточка
А. Переа
70'
Замена
А. Переа
️️️️
Ф. Торрес
70'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Э. Кара
Замена
J. Williams
️️️️
М. Дегенек
60'
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Д. Этьенн
59'
Замена
Г. Зардес
️️️️
Y. Yeboah
59'
51'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кара
Желтая карточка
С. Морейра
45'
+1
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Шлегель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Андрес Переа
ОП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
12
Пато
ЦФ
3-5-1-1
89
Ром
31
Морейра
5
Дегенек
6
Менса
6
Артур
6
7
11
Этьенн
7
Сантуш
10
Зелараян
27
Берри
4-3-2-1
1
Галлезе
24
Смит
21
Шлегель
6
Янссон
8
Моутинью
30
Урсо
5
Араухо
10
Перейра
91
Мичел
11
Торрес
9
Кара
5
Дегенек
3
3
5
Дегенек
11
Этьенн
12
12
11
Этьенн
27
Берри
23
Мэцан
23
Мэцан
27
Берри
7
9
Зардес
9
Зардес
7
10
Перейра
32
Мендес
32
Мендес
10
Перейра
11
Торрес
8
Переа
8
Переа
11
Торрес
9
Кара
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Кара
Остались в запасе
Коламбус
Орландо Сити
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Коламбус - Орландо Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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