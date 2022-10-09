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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Коламбус
Орландо Сити - Коламбус: обзор матча 09 октября 2022
Орландо Сити
09.10.2022, воскресенье, 21:30
США. МЛС, 47 тур
2 : 1
Завершен
Коламбус
56'
Ж. Урсо
84'
Ф. Торрес (П)
38'
Д. Этьенн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Коламбус
Замена
М. Халлидэй
️️️️
Ж. Урсо
90'
+6
Желтая карточка
У. Картахена
90'
+5
Желтая карточка
И. Ангуло
90'
90'
Замена
E. Hurtado
️️️️
Д. Менса
Замена
У. Картахена
️️️️
М. Перейра
89'
Замена
А. Переа
️️️️
Ф. Торрес
89'
Желтая карточка
Ж. Урсо
87'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
И. Ангуло
87'
Желтая карточка
Б. Мичел
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Торрес
84'
83'
Желтая карточка
М. Дегенек
Желтая карточка
К. Смит
78'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Э. Кара
74'
73'
Желтая карточка
D. Nagbe
72'
Замена
М. Фарси
️️️️
С. Морейра
71'
Замена
Э. Моррис
️️️️
Артур
Желтая карточка
С. Араухо
58'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Урсо
Пас отдал
М. Перейра
56'
41'
Замена
K. Molino
️️️️
Д. Этьенн
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Этьенн
Пас отдал
Л. Зелараян
9'
Желтая карточка
П. Сантуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
13
Руан
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
8
Моутинью
24
Смит
21
Шлегель
13
Руан
5
Араухо
10
Перейра
30
Урсо
11
Торрес
9
Кара
77
Ангуло
3-4-1-2
89
Ром
31
Морейра
5
Дегенек
6
Менса
7
Сантуш
6
Артур
6
11
Этьенн
10
Зелараян
11
Диас
9
Эрнандес
30
Урсо
23
Халлидэй
23
Халлидэй
30
Урсо
11
Торрес
8
Переа
8
Переа
11
Торрес
10
Перейра
16
Картахена
16
Картахена
10
Перейра
9
Кара
91
Мичел
91
Мичел
9
Кара
77
Ангуло
13
Акинделе
13
Акинделе
77
Ангуло
31
Морейра
23
Фарси
23
Фарси
31
Морейра
11
Этьенн
13
13
11
Этьенн
6
Менса
9
9
6
Менса
6
Артур
10
Моррис
10
Моррис
6
Артур
Остались в запасе
Орландо Сити
Коламбус
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Орландо Сити - Коламбус
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
Новости команд
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