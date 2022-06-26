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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Коламбус
Реал Солт-Лейк - Коламбус: обзор матча 26 июня 2022
Реал Солт-Лейк
26.06.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 23 тур
0 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Коламбус
90'
+4
Замена
J. Williams
️️️️
J. Igbekeme
90'
+3
Замена
А. Мэцан
️️️️
D. Nagbe
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Мерам
83'
79'
Желтая карточка
С. Морейра
68'
Замена
М. Фарси
️️️️
Л. Диас
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
П. Руис
66'
60'
Замена
W. Sands
️️️️
П. Сантуш
Желтая карточка
С. Марсело
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
4-3-3
18
МакМат
19
30
Силва Марсело
15
Глад
22
Эррера
22
Мерам
17
Руис
11
Саварино
3
Броди
16
Кордова
28
3-4-3
89
Ром
5
Дегенек
6
Менса
31
Морейра
12
6
25
Завадски
7
Сантуш
11
Диас
27
Берри
10
Моррис
17
Руис
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
17
Руис
22
Мерам
16
Чанг
16
Чанг
22
Мерам
12
3
3
12
11
Диас
23
Фарси
23
Фарси
11
Диас
7
Сантуш
23
23
7
Сантуш
6
23
Мэцан
23
Мэцан
6
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Коламбус
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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