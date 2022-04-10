Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Коламбус
Филадельфия Юнион - Коламбус: обзор матча 10 апреля 2022
Филадельфия Юнион
10.04.2022, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 8 тур
1 : 0
Завершен
Коламбус
2'
Э. Ром (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Коламбус
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. Газдаг
90'
85'
Замена
Э. Моррис
️️️️
Y. Yeboah
84'
Замена
А. Мэцан
️️️️
Л. Зелараян
Желтая карточка
К. Салливан
79'
Замена
К. Салливан
️️️️
М. Уре
76'
72'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Берри
66'
Желтая карточка
С. Морейра
62'
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Артур
Замена
К. Бурк
️️️️
Х. Карранца
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Ром
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
2-1-2-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
26
Харриел
17
Уре
18
Флеч
27
Вагнер
9
Карранца
3-5-1-1
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
5
Дегенек
11
Этьенн
6
6
Артур
7
7
Сантуш
10
Зелараян
27
Берри
9
Карранца
7
Бурк
7
Бурк
9
Карранца
16
Газдаг
10
Ааронсон
10
Ааронсон
16
Газдаг
17
Уре
33
Салливан
33
Салливан
17
Уре
6
Артур
12
12
6
Артур
10
Зелараян
23
Мэцан
23
Мэцан
10
Зелараян
27
Берри
9
Зардес
9
Зардес
27
Берри
7
10
Моррис
10
Моррис
7
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Коламбус
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Филадельфия Юнион - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Субару Парк
Новости команд
Все
Филадельфия Юнион
Коламбус
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+