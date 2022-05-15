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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Коламбус
Нью-Йорк Сити - Коламбус: обзор матча 15 мая 2022
Нью-Йорк Сити
15.05.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 15 тур
2 : 0
Завершен
Коламбус
9'
Т. Магно
57'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Коламбус
Желтая карточка
Т. Мартинс
90'
86'
Желтая карточка
Д. Менса
Желтая карточка
К. Паркс
84'
81'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
Д. Этьенн
Замена
A. Jasson
️️️️
М. Моралес
80'
72'
Замена
E. Hurtado
️️️️
М. Берри
Замена
А. Моралес
️️️️
С. Родригес
63'
ГОЛ! 2:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
М. Моралес
57'
57'
Замена
Л. Диас
️️️️
J. Igbekeme
Желтая карточка
М. Моралес
18'
ГОЛ! 1:0!
Т. Магно
Пас отдал
С. Родригес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
11
Таллес Магно
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Артур
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Erik Hurtado
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
2-2-1-5
1
Джонсон
13
Мартинс
18
Калленс
55
Паркс
10
Моралес
11
Перейра
2
11
Кастелланос
8
Родригес
5
Асеведо
11
Магно
3-5-1-1
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
3
7
Сантуш
6
Артур
12
11
Этьенн
6
10
Зелараян
27
Берри
8
Родригес
27
Моралес
27
Моралес
8
Родригес
10
Моралес
17
17
10
Моралес
11
Этьенн
7
7
11
Этьенн
27
Берри
9
9
27
Берри
12
11
Диас
11
Диас
12
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Коламбус
25
Максим Шано
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
25
Максим Шано
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Коламбус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
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