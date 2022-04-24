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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Коламбус
Канзаc Сити - Коламбус: обзор матча 24 апреля 2022
Канзаc Сити
24.04.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 11 тур
0 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Коламбус
90'
+2
Желтая карточка
Д. Менса
87'
Замена
J. Williams
️️️️
М. Дегенек
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
84'
61'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Y. Yeboah
Замена
М. Ционис
️️️️
О. Росель
56'
Желтая карточка
О. Росель
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
П. Сантуш
Замена
Р. Володер
️️️️
Н. Изима-Мирен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
19
Никола Вуйнович
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
2-2-5
29
8
77
Изима-Мирен
54
15
Эспиноза
22
20
Шаллой
77
Расселл
16
Росель
12
Форд
3-5-2
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
5
Дегенек
12
6
Артур
6
7
7
Сантуш
27
Берри
10
Моррис
77
Изима-Мирен
6
Володер
6
Володер
77
Изима-Мирен
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
16
Росель
10
Ционис
10
Ционис
16
Росель
5
Дегенек
3
3
5
Дегенек
7
11
Этьенн
11
Этьенн
7
Остались в запасе
Канзаc Сити
Коламбус
44
Бен Свит
ЦП
19
Никола Вуйнович
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
44
Бен Свит
ЦП
19
Никола Вуйнович
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Канзаc Сити - Коламбус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
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Канзаc Сити
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