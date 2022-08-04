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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Монреаль
Коламбус - Монреаль: обзор матча 04 августа 2022
Коламбус
04.08.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 33 тур
1 : 2
Завершен
Монреаль
14'
Л. Зелараян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Монреаль
Замена
Артур
️️️️
Л. Зелараян
73'
71'
Замена
M. Toye
️️️️
Д. Михайлович
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Л. Диас
70'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
Д. Этьенн
70'
64'
Замена
С. Пьетт
️️️️
В. Ваньяма
64'
Замена
Р. Киото
️️️️
Х. Торрес
64'
Замена
А. Джонстон
️️️️
М. Шоньер
Желтая карточка
Л. Диас
47'
46'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
Z. Brault Guillard
Замена
М. Дегенек
️️️️
J. Williams
46'
30'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
ГОЛ! 1:0!
Л. Зелараян
Пас отдал
С. Морейра
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
4
Руди Камачо
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
6
Артур
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
3-3-1-3
89
Ром
31
Морейра
3
6
Менса
7
Сантуш
6
11
Этьенн
10
Зелараян
9
Эрнандес
11
Диас
10
Моррис
2-5-1-2
1
Бреза
95
Корбо
2
Ватерман
2
2
Ваньяма
66
Шоньер
99
Торрес
8
Коне
10
Михайлович
85
Камара
4
Камачо
3
5
Дегенек
5
Дегенек
3
11
Этьенн
7
7
11
Этьенн
10
Зелараян
6
Артур
6
Артур
10
Зелараян
11
Диас
12
12
11
Диас
2
Ваньяма
6
Пьетт
6
Пьетт
2
Ваньяма
2
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
2
99
Торрес
9
Киото
9
Киото
99
Торрес
66
Шоньер
2
Джонстон
2
Джонстон
66
Шоньер
10
Михайлович
13
13
10
Михайлович
Остались в запасе
Коламбус
Монреаль
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Коламбус - Монреаль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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