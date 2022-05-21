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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Лос-Анджелес
Коламбус - Лос-Анджелес: обзор матча 21 мая 2022
Коламбус
21.05.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 17 тур
0 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
62'
К. Вела
73'
Х. Сифуэнтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Лос-Анджелес
90'
+5
Желтая карточка
Д. Хенри
90'
+3
Замена
Д. Хенри
️️️️
Мбаке
Замена
W. Sands
️️️️
Артур
85'
75'
Желтая карточка
И. Санчес
75'
Желтая карточка
Д. Паласиос
Замена
E. Hurtado
️️️️
М. Берри
74'
Замена
Л. Диас
️️️️
Y. Yeboah
74'
73'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сифуэнтес
70'
Замена
Д. Крисостомо
️️️️
К. Акоста
Замена
Д. Этьенн
️️️️
J. Igbekeme
68'
62'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
61'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Ф. Гинелла
55'
Желтая карточка
Х. Мурильо
46'
Замена
К. Вела
️️️️
К. Опоку
46'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Д. Мусовски
41'
Желтая карточка
С. Ибеага
35'
Желтая карточка
К. Акоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Артур
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
45
Франсиско Гинелла
ОП
90
Квадво Опоку
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Erik Hurtado
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
3-5-1-1
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
3
6
6
Артур
12
7
7
Сантуш
10
Зелараян
27
Берри
3-4-3
71
Крепо
25
Ибеага
5
Мбаке
3
Акоста
3
Мурильо
6
Санчес
45
Гинелла
6
Паласиос
17
Аранго
19
Мусовски
90
Опоку
6
Артур
23
23
6
Артур
12
11
Этьенн
11
Этьенн
12
27
Берри
9
9
27
Берри
7
11
Диас
11
Диас
7
5
Мбаке
44
Хенри
44
Хенри
5
Мбаке
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
3
Акоста
17
Крисостомо
17
Крисостомо
3
Акоста
19
Мусовски
7
Родригес
7
Родригес
19
Мусовски
90
Опоку
10
Вела
10
Вела
90
Опоку
Остались в запасе
Коламбус
Лос-Анджелес
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
77
Джон МакКартни
ВР
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Коламбус - Лос-Анджелес
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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