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Пер Мертезакер
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Пер Мертезакер - новости
Завершил карьеру
29 сентября 1984 (41)
#4 | Защитник
198 см | 90 кг
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб
2024.07.11 18:02
Аршавин: «Мертезакер всегда мне радовался на тренировках, кричал матные слова. Иногда носил меня на руках, как маленького»
2020.05.03 21:33
22
Мертезакер вошел в тренерский штаб Юнберга в «Арсенале»
2019.11.30 14:50
2
Мертезакер: «Венгер был предан игрокам «Арсенала», верил в нас. Мы подвели его»
2019.09.10 20:30
2
Видео
Мертезакер провел прощальный матч. Немец заплакал при 40 тысячах болельщиков
2018.10.14 09:14
3
Sky: Эмери не запрещал Леву посещать базу «Арсенала». Немецкий тренер прилетел к Мертезакеру, а не к Озилу
2018.09.26 18:14
1
Озил отказался встречаться с Левом
2018.09.26 08:33
8
Мертезакер: «То, что произошло с Озилом, меня огорчает»
2018.09.06 08:06
Когда Венгер сказал игрокам о своем уходе, Мертезакер крикнул команде: «Давайте сделаем Арсена гордостью!»
2018.04.21 12:34
9
Мертезакер: «На протяжении всей карьеры перед каждым матчем у меня начинается рвота»
2018.03.21 01:08
4
Мертезакер: «Только на трибуне или на скамейке запасных я почувствую себя свободным впервые за 30 лет жизни»
2018.03.11 15:13
2
Состав «Арсенала» летом могут покинуть 10 футболистов
2017.12.16 10:11
9
Мертезакер забил за «Арсенал» впервые за последние 1400 дней
2017.10.15 11:29
Футболисты «Арсенала» получили пищевое отравление перед матчем с «Баварией»
2017.07.20 11:05
6
Мертезакер после окончания карьеры будет работать в академии «Арсенала»
2017.07.07 15:45
Мертезакер принял решение закончить карьеру в 32 года
2017.06.03 18:30
13
Мертезакер призвал одноклубников по «Арсеналу» усилить дисциплину в обороне
2017.02.14 16:57
«Арсенал» продлит контракт с Мертезакером
2017.01.19 14:27
1
Мертезакер считает, что «Арсенал» непобедим, когда находится в хорошей форме
2016.12.28 23:45
3
Мертезакер не торопится возвращаться в «Вердер»
2016.12.16 07:37
1
Мертезакер: «Не верилось, что Венгер назначил меня капитаном «Арсенала»
2016.12.10 16:19
Мертезакер полностью восстановился от травмы
2016.11.15 01:40
«Арсенал» пока не готов предложить Мертезакеру новый контракт
2016.09.17 08:48
Фото
«Арсенал» назначил капитаном травмированного Мертезакера
2016.08.13 15:11
Восстановление Мертезакера может занять пять месяцев
2016.07.26 12:47
1
Мертезакер из-за травмы пропустит турне «Арсенала» по США
2016.07.26 00:31
Два защитника «Арсенала» травмировались в матче с «Халлом»
2016.03.08 23:35
3
Мертезакер: «Мы помним, как побеждать на «Олд Траффорд»
2016.02.28 07:03
Мертезакер: «Арсенал» хочет участвовать в гонке за титул до самого конца чемпионата»
2015.11.29 13:06
Мертезакер: «Против такой игры «Баварии» у нас не было шансов»
2015.11.05 08:51
2
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