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    Когда Венгер сказал игрокам о своем уходе, Мертезакер крикнул команде: «Давайте сделаем Арсена гордостью!»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер был поддержан командой после того, как сообщил футболистам о своем уходе в конце сезона.

    В пятницу, 20 апреля, специалист в раздевалке заявил игрокам о своем решении, обращаясь к ним очень кратко и довольно резко. Он был встречен каменной тишиной, потому что футболисты не могли в это поверить.

    Венгер начал свою речь: «У нас есть конец сезона, чтобы выиграть трофей. И я собираюсь пойти на эту пресс-конференцию». В этот момент защитник Пер Мертезакер встал и крикнул, обращаясь к партнерам: «Давайте сделаем Венгера гордостью!».

    Напомним, «Арсенал» имеет шанс выиграть Лигу Европы. В полуфинале турнира «канониры» встретятся с «Атлетико».

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.04.2018 12:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 апреля 2018, 18:16

      пусть уж постараются ради Арсена в концовке сезона)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 16:35

      Пусть повезет им с последним для Венгера титулом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7718

      mihail200606 21 апреля 2018, 14:34

      Поздно кричать.. Раньше надо было делать

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 апреля 2018, 14:30

      Очень сложно им будет одалеть Атлектико. Они быстрее, сильнее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 21 апреля 2018, 13:30

      Ну атлетико тоже хочет победить думаю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 13:20

      Удачи в ЛЕ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      TRELL 21 апреля 2018, 13:07

      Вот это команда! Будет у тебя титул,Арсен.

      4
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > TRELL 21 апреля 2018, 13:54

      У него было уже немало титулов, но этот ему не выиграть - Атлетико сильнее.

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Вомбат 21 апреля 2018, 16:14

      Барселона сильнее Ромы, не всегда побеждает тот кто сильнее на бумаге

      0
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