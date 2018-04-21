Когда Венгер сказал игрокам о своем уходе, Мертезакер крикнул команде: «Давайте сделаем Арсена гордостью!»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер был поддержан командой после того, как сообщил футболистам о своем уходе в конце сезона.

В пятницу, 20 апреля, специалист в раздевалке заявил игрокам о своем решении, обращаясь к ним очень кратко и довольно резко. Он был встречен каменной тишиной, потому что футболисты не могли в это поверить.

Венгер начал свою речь: «У нас есть конец сезона, чтобы выиграть трофей. И я собираюсь пойти на эту пресс-конференцию». В этот момент защитник Пер Мертезакер встал и крикнул, обращаясь к партнерам: «Давайте сделаем Венгера гордостью!».

Напомним, «Арсенал» имеет шанс выиграть Лигу Европы. В полуфинале турнира «канониры» встретятся с «Атлетико».