Мертезакер: «На протяжении всей карьеры перед каждым матчем у меня начинается рвота»

Защитник английского «Арсенала» Пер Мертзакер рассказал о проблемах со здоровьем, которые преследуют его на протяжении всей карьеры. Игрока в день матчей постоянно рвет.

«Проблемы с пищеварением начались еще в немецком «Вердере». В день матчей у меня всегда была диарея. Не успею принять какую-либо пищу, как сразу бегу в туалет. А потом просто в день каждой игры меня рвало.

Позывы присутствуют и во время матчей. Приходится специфически наклоняться, делать еще какие-то движения, чтобы не вырвало прямо на поле», – рассказал защитник.

Мертезакер – чемпион мира 2014 года.