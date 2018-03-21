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    Мертезакер: «На протяжении всей карьеры перед каждым матчем у меня начинается рвота»

    Защитник английского «Арсенала» Пер Мертзакер рассказал о проблемах со здоровьем, которые преследуют его на протяжении всей карьеры. Игрока в день матчей постоянно рвет.

    «Проблемы с пищеварением начались еще в немецком «Вердере». В день матчей у меня всегда была диарея. Не успею принять какую-либо пищу, как сразу бегу в туалет. А потом просто в день каждой игры меня рвало.

    Позывы присутствуют и во время матчей. Приходится специфически наклоняться, делать еще какие-то движения, чтобы не вырвало прямо на поле», – рассказал защитник.

    Мертезакер – чемпион мира 2014 года.

    Источник: Spiegel

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    21.03.2018 01:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +585

      tilvan 21 марта 2018, 18:11

      держите нас в курсе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 21 марта 2018, 13:49

      Нервы.Все болезни от нервов,только сифилис-от удовольствия

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 12:07

      Никогда бы не подумал что у него такие проблемы. Здоровья.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:34

      нужно качественное обследование и лечение, нельзя так все оставлять. Здоровья!

      2
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