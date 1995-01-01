Мертезакер: «Венгер был предан игрокам «Арсенала», верил в нас. Мы подвели его»

Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер рассказал о тренерских качествах Арсена Венгера. По мнению немца, футболисты лондонцев подвели француза.

«Вера Венгера в игроков была непоколебима словно скала. Он проявлял терпение и не терял самообладания. Тренер был предан собственным убеждениям и футболистам. Самая большая его сила заключалась в этом.

Венгер доверял игрокам, которые у него были. Футболисты должны задать себе вопрос: «А все ли мы сделали, чтобы оправдать доверие? Все инструкции были выполнены?». Нет, мы подвели Венгера», – считает Мертезакер.