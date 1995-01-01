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    Мертезакер: «Венгер был предан игрокам «Арсенала», верил в нас. Мы подвели его»

    Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер рассказал о тренерских качествах Арсена Венгера. По мнению немца, футболисты лондонцев подвели француза.

    «Вера Венгера в игроков была непоколебима словно скала. Он проявлял терпение и не терял самообладания. Тренер был предан собственным убеждениям и футболистам. Самая большая его сила заключалась в этом.

    Венгер доверял игрокам, которые у него были. Футболисты должны задать себе вопрос: «А все ли мы сделали, чтобы оправдать доверие? Все инструкции были выполнены?». Нет, мы подвели Венгера», – считает Мертезакер.

    • Немец выступал за «Арсенал» с 2011 по 2018 год.
    • В составе лондонцев Мертезакер взял шесть трофеев.
    • Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год.

    Источник: Goal

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +611

      MU-fanatic 15 минут назад

      его так подвело не одно поколение...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14295

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Хоть одна бл*дь из вас попросила прощения???...

      0
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