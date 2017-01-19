«Арсенал» продлит контракт с Мертезакером

Руководство «Арсенала» намерено удержать защитника Пера Мертезакера в команде. Ожидается, что стороны пришли к согласию и вскоре чемпион мира в составе сборной Германии продлит контракт на один год.

32-летний немец находится вне игры с июля. Согласно прогнозам, футболист вернется к тренировкам в конце января.

Мертезакер перешел в «Арсенал» из «Вердера» в августе 2011-го года. Сумма сделки составила 10 миллионов евро.