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    «Арсенал» продлит контракт с Мертезакером

    Руководство «Арсенала» намерено удержать защитника Пера Мертезакера в команде. Ожидается, что стороны пришли к согласию и вскоре чемпион мира в составе сборной Германии продлит контракт на один год.

    32-летний немец находится вне игры с июля. Согласно прогнозам, футболист вернется к тренировкам в конце января.

    Мертезакер перешел в «Арсенал» из «Вердера» в августе 2011-го года. Сумма сделки составила 10 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    19.01.2017 14:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 14:53

      За 10 лямов такого игрока урвали, сейчас за такие деньги из 7 дивизиона Англии берут!

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