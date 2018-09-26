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    Sky: Эмери не запрещал Леву посещать базу «Арсенала». Немецкий тренер прилетел к Мертезакеру, а не к Озилу

    Sky Sports опроверг информацию о том, что главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери запретил главному тренеру сборной Германии Йоахиму Леву посещать базу лондонского клуба. Ранее Bild сообщил, что Эмери не впустил немецкого тренера.

    По информации Sky Sports, Озила не было сегодня на базе. Лев прилетел в Лондон для встречи с Пером Меретазкером, который недавно стал главой академии «Арсенала». Также немецкий тренер пообщался с защитником Шкодраном Мустафи и вратарем Берндом Лено.

    Источник: Skysports

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    26.09.2018 18:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 28 сентября 2018, 05:39

      Да к шалаве какой то он прилетал, а не к ним.... Задолбали чушь всякую нести...

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