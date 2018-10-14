Мертезакер провел прощальный матч. Немец заплакал при 40 тысячах болельщиков

Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер провел прощальный матч.

Игра состоялась в Ганновере при 40 тысячах болельщиков. «Команда мира» проиграла «Команде Мертезакера» со счетом 9:10.

После игры 34-летний немец заплакал, прощаясь с болельщиками.

«Поздравляем великого человека с великой карьерой», – говорится в сообщении «Арсенала» в твиттере.

Вместе с лондонским клубом Мертезакер трижды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. В составе сборной Германии защитник становился чемпионом мира.