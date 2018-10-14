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    Какой вы футболист?

    Мертезакер провел прощальный матч. Немец заплакал при 40 тысячах болельщиков

    Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер провел прощальный матч.

    Игра состоялась в Ганновере при 40 тысячах болельщиков. «Команда мира» проиграла «Команде Мертезакера» со счетом 9:10.

    После игры 34-летний немец заплакал, прощаясь с болельщиками.

    «Поздравляем великого человека с великой карьерой», – говорится в сообщении «Арсенала» в твиттере.

    Вместе с лондонским клубом Мертезакер трижды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. В составе сборной Германии защитник становился чемпионом мира.

    Источник: Твиттер «Арсенала»

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    14.10.2018 09:14
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 21:41

      Хороший защитник.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 14 октября 2018, 10:02

      Но она ещё не законичилась...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 14 октября 2018, 09:29

      Удачи

      2
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