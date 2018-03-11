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    Мертезакер: «Только на трибуне или на скамейке запасных я почувствую себя свободным впервые за 30 лет жизни»

    Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер рассказал о решении завершить карьеру.

    «Все говорят, что мне следует наслаждаться последним годом игры, выходить на поле как можно чаще и брать от футбола все, что можно. Но я бы лучше остался на скамейке запасных или на трибуне. И только тогда, впервые за 30 лет моей жизни, я почувствую себя свободным.

    В какие-то моменты ты понимаешь, что все это и эмоциональный и физический груз. Но ты должен продолжать. Давление очень сильное, у меня всегда в голове страх от возможной ошибки, которая приведет к пропущенному голу», – сказал Мертезакер.

    После завершения карьеры немец продолжит работать в системе «Арсенала».

    Источник: Skysports

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    11.03.2018 15:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 11 марта 2018, 16:40

      Слабак

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 марта 2018, 16:24

      Поражают такие игроки, люди мечтают чтобы попасть в апл.

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