Мертезакер: «Только на трибуне или на скамейке запасных я почувствую себя свободным впервые за 30 лет жизни»

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер рассказал о решении завершить карьеру.

«Все говорят, что мне следует наслаждаться последним годом игры, выходить на поле как можно чаще и брать от футбола все, что можно. Но я бы лучше остался на скамейке запасных или на трибуне. И только тогда, впервые за 30 лет моей жизни, я почувствую себя свободным.

В какие-то моменты ты понимаешь, что все это и эмоциональный и физический груз. Но ты должен продолжать. Давление очень сильное, у меня всегда в голове страх от возможной ошибки, которая приведет к пропущенному голу», – сказал Мертезакер.

После завершения карьеры немец продолжит работать в системе «Арсенала».