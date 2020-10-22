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Оулу
#9 | Нападающий
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Финляндия. Вейккауслига 2025
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
22.10.2023
Филадельфия Юнион
90' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Нэшвилл
3 : 2
15.10.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
05.10.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
10.09.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 0
16.07.2023
Ди Си Юнайтед
71' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
13.07.2023
Атланта Юнайтед
1' - 66'
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
09.07.2023
Нью-Инглэнд Революшн
68' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Цинциннати
2 : 2
02.07.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
25.06.2023
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 1
18.06.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
03.06.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Атланта Юнайтед
3 : 3
01.06.2023
Нью-Инглэнд Революшн
46' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 3
28.05.2023
Чикаго Файр
81' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 0
21.05.2023
Нью-Инглэнд Революшн
66' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Интер Майами
2 : 1
14.05.2023
Нью-Инглэнд Революшн
67' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Торонто
0 : 2
07.05.2023
Нью-Инглэнд Революшн
84' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
30.04.2023
Цинциннати
1' - 69'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
23.04.2023
Канзаc Сити
64' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
02.04.2023
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
26.03.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
19.03.2023
Нэшвилл
65' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес
4 : 0
13.03.2023
Нью-Инглэнд Революшн
75' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
05.03.2023
Динамо Хьюстон
85' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
0 : 1
26.02.2023
Нью-Инглэнд Революшн
63' - 90'
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