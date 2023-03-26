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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 26 марта 2023
Ди Си Юнайтед
26.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 6 тур
1 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
45'
К. Бентеке
63'
Г. Боу
88'
N. Buck
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
88'
ГОЛ! 1:2!
N. Buck
87'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Г. Боу
82'
Желтая карточка
Б. Бай
Замена
Н. Роберта
️️️️
J. Greene
79'
Замена
Y. Asad
️️️️
J. Hopkins
68'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
T. Ku-DiPietro
68'
63'
ГОЛ! 1:1!
Г. Боу
62'
Замена
К. Хиль
️️️️
Э. Байрактаревич
62'
Замена
J. Altidore
️️️️
Б. Вуд
Желтая карточка
Д. Уильямс
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Руан
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Нью-Инглэнд Революшн
22
Henry Kessler
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
21
Noel Buck
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
30
Hayden Sargis
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
9
Найджел Роберта
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
3-2-3-2
21
33
Уильямс
33
6
Канус
15
Бирнбаум
13
Руан
25
43
Клих
21
20
Бентеке
8
4-3-3
5
Бай
4
24
Джонс
22
21
8
Полстер
19
Байрактаревич
7
Боу
1
Петрович
17
Вуд
25
27
27
25
21
11
Фонтас
11
Фонтас
21
33
9
Роберта
9
Роберта
33
19
Байрактаревич
10
Хиль
10
Хиль
19
Байрактаревич
7
Боу
9
Вриони
9
Вриони
7
Боу
17
Вуд
17
17
17
Вуд
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
30
Hayden Sargis
ЦЗ
Главный тренер
Уэйн Руни
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
30
Hayden Sargis
ЦЗ
Остались в запасе
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
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