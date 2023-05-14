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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 14 мая 2023
Интер Майами
14.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 16 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
6'
Д. Руис
44'
Д. Мартинес
26'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
87'
Желтая карточка
N. Buck
Замена
В. Ульоа
️️️️
Н. Стефанелли
86'
84'
Замена
J. Altidore
️️️️
М. Полстер
Вторая желтая
Д. Руис
81'
79'
Желтая карточка
М. Полстер
Замена
К. Жан
️️️️
Б. Кремаски
76'
Замена
Н. Аллен
️️️️
Р. Тэйлор
76'
67'
Замена
Э. Байрактаревич
️️️️
E. Boateng
67'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Л. Блессинг
67'
Замена
J. Rennicks
️️️️
Б. Вуд
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Д. Мартинес
61'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
60'
Желтая карточка
Д. Мартинес
45'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мартинес
44'
Желтая карточка
Д. Руис
37'
26'
ГОЛ! 1:1!
К. Хиль
ГОЛ! 1:0!
Д. Руис
Пас отдал
Л. Кампана
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
8
Давид Руис
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
12
Jake LaCava
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
4-1-3-3
97
МакВей
4
Миллер
2
Йедлин
4
Сейлор
14
Арройо
8
Руис
8
Кремаски
21
Тэйлор
9
Кампана
77
Мартинес
12
Каллендер
4-3-1-3
5
Бай
4
24
Джонс
88
Фаррелл
8
Полстер
21
10
Хиль
15
Блессинг
17
Вуд
1
Петрович
24
21
Тэйлор
32
Аллен
32
Аллен
21
Тэйлор
Стефанелли
13
Ульоа
13
Ульоа
Стефанелли
8
Кремаски
10
Жан
10
Жан
8
Кремаски
77
Мартинес
34
Стефанелли
34
Стефанелли
77
Мартинес
24
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
24
15
Блессинг
9
Вриони
9
Вриони
15
Блессинг
8
Полстер
17
17
8
Полстер
17
Вуд
9
9
17
Вуд
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
22
Ник Марсман
ВР
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
20
Харви Невилл
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
12
Jake LaCava
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
20
Харви Невилл
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
12
Jake LaCava
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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