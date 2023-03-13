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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 13 марта 2023
Лос-Анджелес
13.03.2023, понедельник, 05:30
США. МЛС, 5 тур
4 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
14'
Д. Буанга (П)
67'
Д. Буанга
83'
Т. Тильман
90+6'
С. Биук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн
ГОЛ! 4:0!
С. Биук
90'
+6
90'
+1
Замена
D. Rivera
️️️️
К. Хиль
ГОЛ! 3:0!
Т. Тильман
83'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Р. Холлингшид
83'
75'
Замена
J. Rennicks
️️️️
N. Buck
Замена
Д. Мальдонадо
️️️️
А. Лонг
72'
67'
Желтая карточка
М. Полстер
ГОЛ! 2:0!
Д. Буанга
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
67'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
И. Санчес
65'
Замена
К. Вела
️️️️
К. Опоку
65'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
С. Паленсия
64'
63'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Б. Вуд
63'
Замена
E. Boateng
️️️️
Д. Борреро
63'
Замена
К. Хиль
️️️️
Г. Боу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Буанга
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
79
Стипе Биук
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Нью-Инглэнд Революшн
22
Henry Kessler
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
77
Дилан Борреро
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
4-1-1-1-3
77
МакКартни
6
Паласиос
33
Лонг
3
Акоста
3
Мурильо
6
Санчес
11
Тильман
99
Буанга
90
Опоку
14
Паленсия
79
Биук
4-2-1-4
5
Бай
4
24
Джонс
22
8
Полстер
21
15
Блессинг
17
Вуд
7
Боу
1
Петрович
77
Борреро
Холлингшид
14
Кьеллини
14
Кьеллини
Холлингшид
14
Паленсия
24
Холлингшид
24
Холлингшид
14
Паленсия
6
Санчес
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
6
Санчес
33
Лонг
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
33
Лонг
90
Опоку
10
Вела
10
Вела
90
Опоку
7
Боу
10
Хиль
10
Хиль
7
Боу
Хиль
72
72
Хиль
17
Вуд
9
Вриони
9
Вриони
17
Вуд
77
Борреро
24
24
77
Борреро
21
9
9
21
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Нью-Инглэнд Революшн
17
Элдин Якупович
ВР
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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