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ГКС Катовице
Илья Шкурин
Новости
€ 750 тыс
Илья Шкурин - новости
ГКС Катовице
17 августа 1999 (27), Витебск
#17 | Нападающий
188 см
Беларусь
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Трансферы
Белорус Шкурин испугался лететь на матч в Казахстан из-за угрозы ареста
2025.07.16 12:32
2
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
ЦСКА нашел новый клуб для Шкурина, который приостановил контракт
2023.07.05 16:33
3
Фото
Шкурин определился с новым клубом после приостановки контракта с ЦСКА
2022.09.05 18:32
8
Шкурин приостановил контракт с ЦСКА
2022.09.05 17:43
3
«Ракув» не сможет досрочно вернуть Шкурина в ЦСКА
2022.05.31 14:23
Фото
ЦСКА отдал Шкурина в аренду в «Ракув»
2022.02.27 09:28
2
ЦСКА может вернуть Шкурина из «Динамо» К и отдать «Ракуву»
2022.01.28 19:10
2
Гончаренко: «В ЦСКА самый тяжелый характер был у Игнашевича и Шкурина»
2022.01.28 16:58
Шкурин: «Не хочу служить в белорусской армии, учитывая нынешнюю ситуацию»
2021.11.27 17:42
25
УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»
2021.11.19 23:54
1
Журналист Цыганык – о причинах перехода Шкурина в «Динамо» К: «Белорусская власть требовала депортировать его из России»
2021.08.10 10:33
6
Товарищеский матч. Принадлежащий ЦСКА Шкурин забил «Ницце», это его 3-й гол за «Динамо» К в 4 играх
2021.07.17 22:52
8
Агент Шкурина: «Уже через месяц после перехода в ЦСКА нам предложили уйти в аренду»
2021.07.16 07:58
2
Товарищеский матч. Принадлежащий ЦСКА Шкурин забил за «Динамо» К во второй игре подряд
2021.07.14 22:14
3
Шкурин: «Мог только представить такой дебют за «Динамо» К»
2021.07.11 12:51
3
Товарищеский матч. Шкурин забил «Серветту» через сутки после трансфера в «Динамо» К
2021.07.10 23:22
1
Шкурин – о переходе в киевское «Динамо»: «Уверен, что мне помогут здесь»
2021.07.10 08:58
2
Фото
Шкурин перешел из ЦСКА в украинское «Динамо»
2021.07.09 23:26
14
Агент Луческу: «Шкурин полетит на сборы с киевским «Динамо». Речь об аренде без права выкупа»
2021.07.09 08:20
3
Киевское «Динамо» может арендовать Шкурина у ЦСКА
2021.07.08 22:23
«Хапоэль» планирует купить Шкурина
2021.06.29 14:58
ЦСКА хочет отдать Шкурина в аренду в турецкий или польский клуб
2021.06.10 18:59
5
Sport24: Шкурин уйдет из ЦСКА по окончании сезона
2021.05.12 15:27
5
Шкурин может перейти из ЦСКА в «Краснодар»
2021.05.08 10:54
4
Ахметов, Дзагоев, Шкурин – в старте ЦСКА на матч со «СКА-Хабаровском»
2021.02.21 13:15
5
Шкурин – лучший бомбардир ЦСКА на сборах
2021.02.19 20:07
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Мурсию» благодаря дублю Шкурина. Дивеев пропускал игру из-за травмы
2021.02.03 14:58
1
Шкурин избежит санкций от ФИФА за отказ выступать за сборную Белоруссии
2021.01.18 23:55
6
ФИФА рассмотрит отказ Шкурина выступать за сборную Белоруссии
2020.12.17 16:15
5
1
2
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