Шкурин может перейти из ЦСКА в «Краснодар»

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Transfermarkt.ru, 21-летний белорус готов уйти в случае перехода в московский клуб Антона Заболотного из «Сочи».

В подписании Шкурина заинтересован бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который сейчас работает в «Краснодаре».