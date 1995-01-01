Шкурин может перейти из ЦСКА в «Краснодар»

Гончаренко личный агент Шкурина?! Или это уже процветает землячество?
Второе думаю хуже..
Нападающий ЦСКА Илья Шкурин может сменить команду во время летнего трансферного окна.
По информации Transfermarkt.ru, 21-летний белорус готов уйти в случае перехода в московский клуб Антона Заболотного из «Сочи».
В подписании Шкурина заинтересован бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который сейчас работает в «Краснодаре».
- Рыночная стоимость форварда ЦСКА – 1 миллион евро.
- В текущем сезоне Шкурин забил 3 гола в 14 матчах.