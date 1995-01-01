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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Шкурин может перейти из ЦСКА в «Краснодар»

    Нападающий ЦСКА Илья Шкурин может сменить команду во время летнего трансферного окна.

    По информации Transfermarkt.ru, 21-летний белорус готов уйти в случае перехода в московский клуб Антона Заболотного из «Сочи».

    В подписании Шкурина заинтересован бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который сейчас работает в «Краснодаре».

    • Рыночная стоимость форварда ЦСКА – 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне Шкурин забил 3 гола в 14 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt.ru

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4850

      BarStep 1 час назад

      Гончаренко личный агент Шкурина?! Или это уже процветает землячество?
      Второе думаю хуже..

      1
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      Рейтинг: +17418

      vladimir-7 2 часа назад

      Единоначалие наступает, раньше приглашали игроков коллегиально, а
      теперь Орех один принимает и увольняет игроков, которые ему либо
      нравятся, либо не нравятся. Посмотрим, к чему приведет эта рокировка.
      Известный алкоголик проводил в России всякие загагулины, действия
      эти прижились у нашего руководства, а теперь их почти невозможно выкорчевать из их сознания.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      кран 3 часа назад

      Не вижу разницы между ЗеБолотным и Шкуриным...

      0
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      Рейтинг: +3051

      Snek 3 часа назад

      Какой-то бред если честно.
      Взять бревно Зе болотное и отдать бревно Шкурина. Но Шкурин молодой и из него ещё может что-то вырасти, а Зе болотный уже всё, достиг своего потолка, 9 голов за сезон, это его максимум, дальше пойдёт на убыль.

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