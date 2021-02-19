Шкурин – лучший бомбардир ЦСКА на сборах

Нападающий Илья Шкурин стал лучшим бомбардиром ЦСКА на зимних сборах в Испании. Белорус забил пять голов.
«Вторыми по результативности стали Никола Влашич и Фeдор Чалов, забившие по три гола. При этом на счету россиянина — первый гол сборов (сборной свободных агентов) и заключительный», – дополнила пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.
- 21 февраля ЦСКА в Кубке России примет «СКА-Хабаровск».
- В сезоне РПЛ Шкурин провел 7 матчей, забил 3 гола.
- Белорус стоит на рынке миллион евро.
Источник: официальный сайт ЦСКА