Шкурин – лучший бомбардир ЦСКА на сборах

Нападающий Илья Шкурин стал лучшим бомбардиром ЦСКА на зимних сборах в Испании. Белорус забил пять голов.

«Вторыми по результативности стали Никола Влашич и Фeдор Чалов, забившие по три гола. При этом на счету россиянина — первый гол сборов (сборной свободных агентов) и заключительный», – дополнила пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.