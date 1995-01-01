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    Ахметов, Дзагоев, Шкурин – в старте ЦСКА на матч со «СКА-Хабаровском»

    Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 1/8 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска».

    ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Щенников, Зайнутдинов, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Шкурин.

    Запасные: Боков, Васин, Чалов, Эджуке, Кучаев, Марадишвили, Рондон, Карпов, Тикнизян, Бохинен, Обляков.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВЭБ Арене», который начнется в 14:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      dazo31 43 минуты назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -1
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      Рейтинг: +14132

      derrik2000 1 час назад

      При всём моём уважении к ЦСКА, всё таки буду болеть за команду Юрана, который практически вдохнул жизнь в "СКА-Хабаровск".
      С большим интересом слежу за его работой.

      0
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      Рейтинг: +9852

      paracetamol 1 час назад

      А где игроки СКА?

      0
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      Рейтинг: +1434

      gor77 > paracetamol 1 час назад

      Не обижайтесь на бомбардир`а. )))))
      «СКА-Хабаровск»: Сугробов, Большаков, Эмерсон, Суслов, Безлихотнов, Колесниченко, Квеквескири, Мартусевич, Барков, Брагин, Базелюк.
      Запасные: Городовой, Малеев, Георгиевский, Никифоров, Иванков, Першин, Илик, Батютин, Назаров.

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      Рейтинг: +12222

      Garrincha58 2 часа назад

      ЦСКА в этом году сделают дубль

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