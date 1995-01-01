Ахметов, Дзагоев, Шкурин – в старте ЦСКА на матч со «СКА-Хабаровском»

Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 1/8 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска».
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Щенников, Зайнутдинов, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Шкурин.
Запасные: Боков, Васин, Чалов, Эджуке, Кучаев, Марадишвили, Рондон, Карпов, Тикнизян, Бохинен, Обляков.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВЭБ Арене», который начнется в 14:30 по Москве.