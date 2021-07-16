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  • Агент Шкурина: «Уже через месяц после перехода в ЦСКА нам предложили уйти в аренду»

Агент Шкурина: «Уже через месяц после перехода в ЦСКА нам предложили уйти в аренду»

16 июля 2021, 07:58
2

Валерий Исаев, агент нападающего киевского «Динамо» Ильи Шкурина, рассказал о причинах ухода 21-летнего белоруса из ЦСКА.

– Как мне кажется, когда брали Илью, селекцией в клубе занимались одни специалисты. Когда расставались – другие. Но я не увидел, что и те, и другие специалисты самостоятельны в принятии решений. Когда они называли причины, по которым нужно оставлять Илью или расставаться с ним, у меня это все вызывало улыбку.

– Можете назвать эти причины?

– Причины при расставании всегда банальны: есть другие футболисты, которые на сегодняшний день играют в основном составе. Наверное, футболистов было много, и, чтобы игрок мог получать игровую практику, ему предлагали аренду. Но нам ее предложили так быстро, что непонятно было, зачем мы пришли – уже через месяц после трансфера.

  • В прошлом сезоне Шкурин провел за ЦСКА 14 матчей и забил 3 гола.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • «Динамо» арендовало форварда на год с правом выкупа.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига ЦСКА Динамо К Шкурин Илья
Комментарии (2)
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vladimir-7
1626413657
Все вопросы по Шкурину к Ганчаренко.
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paracetamol
1626416409
У коней правая рука не знает, что делает левая. Как у Ленина, одно мозговое полушарие вовсе высохло и скурвилось.
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