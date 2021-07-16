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    Агент Шкурина: «Уже через месяц после перехода в ЦСКА нам предложили уйти в аренду»

    Валерий Исаев, агент нападающего киевского «Динамо» Ильи Шкурина, рассказал о причинах ухода 21-летнего белоруса из ЦСКА.

    – Как мне кажется, когда брали Илью, селекцией в клубе занимались одни специалисты. Когда расставались – другие. Но я не увидел, что и те, и другие специалисты самостоятельны в принятии решений. Когда они называли причины, по которым нужно оставлять Илью или расставаться с ним, у меня это все вызывало улыбку.

    – Можете назвать эти причины?

    – Причины при расставании всегда банальны: есть другие футболисты, которые на сегодняшний день играют в основном составе. Наверное, футболистов было много, и, чтобы игрок мог получать игровую практику, ему предлагали аренду. Но нам ее предложили так быстро, что непонятно было, зачем мы пришли – уже через месяц после трансфера.

    • В прошлом сезоне Шкурин провел за ЦСКА 14 матчей и забил 3 гола.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
    • «Динамо» арендовало форварда на год с правом выкупа.

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    Источник: Metaratings

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    16.07.2021 07:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20954

      bset 16 июля, 17:15

      Зачем его тогда брали вообще? Только промариновали парня зря. У нас не нашлось матчей, чтобы дать ему шанс. Уверен, что в Динамо найдут, когда выпустить. И это при том, что в Чемпионате Украины на 2 команды меньше, а значит и меньше матчей.

      0
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 13:59

      Да нормально все. Парня подписали и отдали в аренду. Заиграет хорошо - вернут в ЦСКА, не заиграет, то сэкономят на зарплате. Так во всем мире делают. А что думает по этому поводу агент уже никому не интересно...

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      Рейтинг: +11673

      paracetamol 16 июля, 09:20

      У коней правая рука не знает, что делает левая. Как у Ленина, одно мозговое полушарие вовсе высохло и скурвилось.

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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 16 июля, 08:34

      Все вопросы по Шкурину к Ганчаренко.

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