Агент Шкурина: «Уже через месяц после перехода в ЦСКА нам предложили уйти в аренду»

Валерий Исаев, агент нападающего киевского «Динамо» Ильи Шкурина, рассказал о причинах ухода 21-летнего белоруса из ЦСКА.

– Как мне кажется, когда брали Илью, селекцией в клубе занимались одни специалисты. Когда расставались – другие. Но я не увидел, что и те, и другие специалисты самостоятельны в принятии решений. Когда они называли причины, по которым нужно оставлять Илью или расставаться с ним, у меня это все вызывало улыбку.

– Можете назвать эти причины?

– Причины при расставании всегда банальны: есть другие футболисты, которые на сегодняшний день играют в основном составе. Наверное, футболистов было много, и, чтобы игрок мог получать игровую практику, ему предлагали аренду. Но нам ее предложили так быстро, что непонятно было, зачем мы пришли – уже через месяц после трансфера.