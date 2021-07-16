Агент Шкурина: «Уже через месяц после перехода в ЦСКА нам предложили уйти в аренду»

Зачем его тогда брали вообще? Только промариновали парня зря. У нас не нашлось матчей, чтобы дать ему шанс. Уверен, что в Динамо найдут, когда выпустить. И это при том, что в Чемпионате Украины на 2 команды меньше, а значит и меньше матчей.
Валерий Исаев, агент нападающего киевского «Динамо» Ильи Шкурина, рассказал о причинах ухода 21-летнего белоруса из ЦСКА.
– Как мне кажется, когда брали Илью, селекцией в клубе занимались одни специалисты. Когда расставались – другие. Но я не увидел, что и те, и другие специалисты самостоятельны в принятии решений. Когда они называли причины, по которым нужно оставлять Илью или расставаться с ним, у меня это все вызывало улыбку.
– Можете назвать эти причины?
– Причины при расставании всегда банальны: есть другие футболисты, которые на сегодняшний день играют в основном составе. Наверное, футболистов было много, и, чтобы игрок мог получать игровую практику, ему предлагали аренду. Но нам ее предложили так быстро, что непонятно было, зачем мы пришли – уже через месяц после трансфера.
- В прошлом сезоне Шкурин провел за ЦСКА 14 матчей и забил 3 гола.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- «Динамо» арендовало форварда на год с правом выкупа.