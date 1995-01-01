Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Журналист Цыганык – о причинах перехода Шкурина в «Динамо» К: «Белорусская власть требовала депортировать его из России»

    Журналист Игорь Цыганык рассказал, почему Илья Шкурин перешел из ЦСКА в киевское «Динамо» на правах аренды.

    «У него была достаточно сложная ситуация в ЦСКА. ЦСКА купил этого футболиста за 1,5 миллиона евро, на него рассчитывали. Но заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и что он никогда не будет выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко будет президентом, привела к бурной реакции у наших восточных соседей. Очень бурной.

    Я вам даже хочу сказать, что белорусская власть требовала депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому переезд в Киев для него – это выход из ситуации. Это такая не банальная история.

    Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в «Динамо». Но такая позиция молодого парня заслуживает уважения. Я так думаю, что ему было бы несладко в Москве. Так что Киев для него – это выход. И жизненный, и профессиональный.

    ЦСКА чуть удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы футболист спокойно развивался», – сказал Цыганык.

    • В прошлом сезоне Шкурин провел за ЦСКА 14 матчей и забил 3 гола.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
    • «Динамо» арендовало форварда на год с правом выкупа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Игоря Цыганыка

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88301
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67116
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru