Журналист Цыганык – о причинах перехода Шкурина в «Динамо» К: «Белорусская власть требовала депортировать его из России»

Журналист Игорь Цыганык рассказал, почему Илья Шкурин перешел из ЦСКА в киевское «Динамо» на правах аренды.

«У него была достаточно сложная ситуация в ЦСКА. ЦСКА купил этого футболиста за 1,5 миллиона евро, на него рассчитывали. Но заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и что он никогда не будет выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко будет президентом, привела к бурной реакции у наших восточных соседей. Очень бурной.

Я вам даже хочу сказать, что белорусская власть требовала депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому переезд в Киев для него – это выход из ситуации. Это такая не банальная история.

Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в «Динамо». Но такая позиция молодого парня заслуживает уважения. Я так думаю, что ему было бы несладко в Москве. Так что Киев для него – это выход. И жизненный, и профессиональный.

ЦСКА чуть удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы футболист спокойно развивался», – сказал Цыганык.