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  • Журналист Цыганык – о причинах перехода Шкурина в «Динамо» К: «Белорусская власть требовала депортировать его из России»

Журналист Цыганык – о причинах перехода Шкурина в «Динамо» К: «Белорусская власть требовала депортировать его из России»

10 августа 2021, 10:33
6

Журналист Игорь Цыганык рассказал, почему Илья Шкурин перешел из ЦСКА в киевское «Динамо» на правах аренды.

«У него была достаточно сложная ситуация в ЦСКА. ЦСКА купил этого футболиста за 1,5 миллиона евро, на него рассчитывали. Но заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и что он никогда не будет выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко будет президентом, привела к бурной реакции у наших восточных соседей. Очень бурной.

Я вам даже хочу сказать, что белорусская власть требовала депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому переезд в Киев для него – это выход из ситуации. Это такая не банальная история.

Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в «Динамо». Но такая позиция молодого парня заслуживает уважения. Я так думаю, что ему было бы несладко в Москве. Так что Киев для него – это выход. И жизненный, и профессиональный.

ЦСКА чуть удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы футболист спокойно развивался», – сказал Цыганык.

  • В прошлом сезоне Шкурин провел за ЦСКА 14 матчей и забил 3 гола.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • «Динамо» арендовало форварда на год с правом выкупа.

Источник: ютуб-канал Игоря Цыганыка
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига ЦСКА Динамо К Шкурин Илья
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1628582121
и снова политика...
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Алехсбургер.
1628586072
Бомба пошла в оппозицию....)
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paracetamol
1628589487
Правильно, что выгнали. Нахр нам майданные бузотеры!
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vladimir-7
1628594052
БАТЬКА, ну ты и упёртый. Ты же говорил, что Беларусь демократичное государство или тебя деменция вдруг посетила.
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Генрих121
1628619467
Не устали ? Очередной страдалец ,а по факту дубль пусто...
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