Sport24: Шкурин уйдет из ЦСКА по окончании сезона

Ганчаренко просил Галицкого пристроить Шкурина в Краснодаре, но тот
отказал, придется ехать Илье в Беларусь.
Нападающий ЦСКА Илья Шкурин покинет команду после завершения сезона.
По информации Sport24, представители игрока не рассматривают варианты продолжения карьеры в России, несмотря на информацию об интересе 21-летнему белорусу со стороны «Краснодара».
- Шкурин провел 14 матчей в текущем сезоне, забил 3 гола.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 1 мллион евро.