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    Sport24: Шкурин уйдет из ЦСКА по окончании сезона

    Нападающий ЦСКА Илья Шкурин покинет команду после завершения сезона.

    По информации Sport24, представители игрока не рассматривают варианты продолжения карьеры в России, несмотря на информацию об интересе 21-летнему белорусу со стороны «Краснодара».

    • Шкурин провел 14 матчей в текущем сезоне, забил 3 гола.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1 мллион евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +17489

      vladimir-7 6 минут назад

      Ганчаренко просил Галицкого пристроить Шкурина в Краснодаре, но тот
      отказал, придется ехать Илье в Беларусь.

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      Рейтинг: +24076

      пьяныйхоровод > vladimir-7 4 минуты назад

      Там его бацька ждёт не дождётся .

      0
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      Рейтинг: +22166

      Боцман59rus 10 минут назад

      Вот и на ЦСКА нашелся свой Орешкин. ...мои соболезнования армейцам))))

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      Рейтинг: +20234

      bset 23 минуты назад

      И в Белоруссию его уже не возьмут после его политических заявлений. Обидно за парня.

      0
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      Рейтинг: +5

      eurо20 24 минуты назад

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      -1
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      Рейтинг: +3

      klimfedorov 29 минут назад

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      Рейтинг: +1529

      Semushkin Roman Valerievi 31 минуту назад

      Шкурин за 9 не полных матчей забил 3 гола. Могли бы парня в аренду отдать. может, там прибавил бы. игровое время нужно. До перерыва неплохо играл, забивал, выглядел лучше Чалова. Да и сейчас не думаю, что был бы хуже Рондона, который по 3 100 процентных момента за матч порет.

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      Рейтинг: +359

      petlyra 47 минут назад

      В Краснодар?

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      Рейтинг: +1303

      PassCSKA 50 минут назад

      Ну конечно, надо же освободить место для самого талантливого напа в нашей лиге приколов Антонио Балотелли. Что ж происходит с моей любимой командой(

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