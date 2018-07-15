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Ведран Чорлука
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
4
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
5
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
9
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
7
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
10
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
4
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
11
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
52
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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Ведран Чорлука - статьи
Защитник
Имя
Ведран
Фамилия
Чорлука
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
5 февраля 1986 (37 лет)
Рост
192
Вес
84
Статистика
Новости
Статьи
Посты
15.07.2018 08:00
Единственный игрок РФПЛ в финале чемпионата мира
Он остановит Мбаппе.
7
25.01.2018 10:00
Что «Локомотив» должен сделать по трансферам? Ничего
Необычный, но рабочий совет о том, как стать чемпионом.
12
22.04.2017 22:20
«Спартак» проиграл «Ростову». На «Крестовском» протекла крыша. Дайджест событий дня
«Челси» выиграл у «Тоттенхэма». Перес купит в «Реал» звезду. За Гризманна готовы заплатить 90 миллионов евро. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
20.02.2017 16:45
Файзулин получает больше Инсинье. Что мы узнали из свежего рейтинга зарплат российского футбола
Sports.ru опубликовал ежегодные данные по самым большим контрактам чемпионата России. «Бомбардир» изучил список и выделил главное.
22
02.10.2016 23:30
Ещенко, Гацкан, Чорлука, судьи и другие герои и антигерои 9-го тура РФПЛ
«Зенит» и «Спартак» забили шесть мячей на двоих при спорном судействе, супергол Гацкана помог «Ростову» одолеть ЦСКА, а «Локо» завис в зоне вылета. Герои и антигерои, цифры, факты и все голы – в обзоре 9-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
17
28.08.2016 12:00
Шесть проблем в «Локомотиве», которые нужно решить Семину
Сегодня «Локомотив» проведет первый матч под руководством Юрия Семина. «Бомбардир» размышляет над проблемными вопросами клуба, которые 69-летнему тренеру нужно начинать устранять уже сейчас.
13
16.08.2016 21:00
Черчесов не вызвал в сборную России Кокорина и Мамаева. «Спартак» возглавит Каррера. Дайджест событий дня
«Кубань» расстанется с Петреску. Чорлука остается в «Локомотиве». «Реал» нацелился на Фабрегаса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
10.08.2016 21:30
Смородская ушла из «Локомотива». «Ростов» потеряет лидеров. Дайджест событий дня
«Ювентус» хочет подписать Витселя бесплатно. Чорлука может перейти в «Фиорентину». «Спартак» нацелился на Налдо. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11
08.08.2016 22:45
«Спартак» и «Краснодар» – во главе таблицы РФПЛ. Россия и Турция сыграют товарищеский матч. Дайджест событий дня
«Зенит» готов потратить 20 миллионов на игрока «Браги». Роналду и Бэйл пропустят битву за Суперкубок Европы. Манчини лишился работы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
02.08.2016 21:30
Смолова ждут в «Лацио». «Наполи» нашел замену Игуаину. Дайджест событий дня
Погба близок к уходу из «Ювентуса», но не в «МЮ». «Манчестер Сити» подписал Сане. Газзаев может сменить Мутко на посту президента РФС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
9
31.07.2016 22:50
«Спартак» начал чемпионат с разгрома. «МЮ» собирается купить защитника «Зенита». Дайджест событий дня
Клубы Испании и Италии хотят сделать новую Лигу чемпионов. «Спартак» заинтересовался Ивановичем. «Терек» собирается купить игрока «Лацио». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
16
29.07.2016 21:20
Чорлука уедет из России. Швайнштайгер завершил международную карьеру. Дайджест событий дня
«Рома» хочет продать Паредеса в «Зенит». Дзагоев может восстановиться к старту РФПЛ. Погба пройдет медобследование для перехода в «МЮ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
6
27.07.2016 21:52
«Реал» продолжает бороться за Погба. В правила введут четвертую замену. Дайджест событий дня
Чорлука может перейти в «Спартак». Скандал вокруг Азмуна набирает новые обороты. Смородская остается на своем посту. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
13.07.2016 17:30
Диарра, Йоветич и Чорлука – в символической сборной возможных покупок «Спартака»
«Спартак» в очередной раз удерживает титул чемпиона лета по слухам и сплетням вокруг его вероятных приобретений. «Бомбардир» вспоминает игроков, которые уже могли стать красно-белыми, и формирует из них символическую сборную.
8
24.06.2016 13:00
Парфюмер Лев, кальянщик Алибеч и еще три профессии для героев Евро-2016
Евро-2016 – не просто футбольный праздник, но и шанс заявить о себе в других профессиях. «Бомбардир» нашел для героев чемпионата Европы во Франции новые места работы.
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