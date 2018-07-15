Единственный игрок РФПЛ в финале чемпионата мира

Он остановит Мбаппе.

Ведран Чорлука почти не участвовал в чемпионском сезоне «Локомотива», но может здорово пошуметь на чемпионате мира. Он вышел на подмогу в дополнительное время с англичанами и окончательно отодвинул Кейна от хорватских ворот, а до этого остановил Месси. Участие Чорлуки в финале тоже не исключено.

Ниже – несколько интересных фактов об одном из лучших игроков РФПЛ и сборной Хорватии.

1. Матч против Аргентины на ЧМ-2018 стал для Чорлуки 100-м в составе сборной Хорватии. Пересечение с Россией было и на старте карьеры. 6 сентября 2006-го года на стадионе «Локомотив» Чорлука дебютировал в сборной в товарищеском матче против России. Игра завершилась со счетом 0:0.

2. У Чорлуки слишком много травм. В этом сезоне РФПЛ он провел только шесть матчей, а до этого лечился после разрыва ахиллова сухожилия. Из-за проблем со здоровьем Чорлука не смог закрепиться и в Англии, где постоянно лечил голеностоп и ахилл. В матче Евро-2016 против Турции Чорлуке четыре раза перевязывали голову – с таким врачи сборной Хорватии еще не сталкивались. Поэтому с Чорлукой в Москве уже три года живет его собственный физиотерапевт, который помогает справляться с хроническими болячками.

3. В этом сезоне Чорлука остался вторым по зарплате в российском футболе. Он зарабатывает 4,5 миллиона евро в год. В феврале 2017-го Ведран делил первое место по окладу с Хави Гарсией. В итоге «Зенит» продал Гарсию в «Бетис», а на его место взял Леандро Паредеса. Зарплата Паредеса – 5 миллионов евро.

4. Франка Бателич – девушка Ведрана Чорлуки, с которой хорват встречается уже несколько лет. В 2018 году она представляла Хорватию на «Евровидении» с композицией «Crazy». Успешно выступить у нее не получилось. Франка заняла только 17-е место в первом полуфинале и не прошла дальше. Хотя Чорлуке все равно понравилось.

text Публикация от text (@corlukav05_14) 8 Май 2018 в 3:57 PDT

5. На теле Чорлуки много татуировок, но одна из них связана с Россией. Ведран набил на теле матрешку, которая, как он говорит сам, будет всю жизнь напоминать ему о России. Переживает Чорлука и за российскую сборную. «Надеюсь, россияне обыграют Египет и мы встретимся в четвертьфинале», – сказал Ведран еще после первого тура группового этапа ЧМ. Когда прогноз сбылся, он еще раз похвалил сборную России и посчитал команду достойной полуфинала.

6. У Чорлуки есть собака породы сиба-ину. В его инстаграме постоянно мелькают фотографии с питомцем, а сама порода считается одной из самых смешных среди пользователей интернета. В Японии сиба-ину признали национальным достоянием в 1936 году – это самая распространенная порода в стране. Задачей таких собак всегда была помощь людям в охоте на кабанов, оленей и медведей.

text Публикация от text (@corlukav05_14) 25 Апр 2018 в 7:24 PDT

7. В 2016 году Ведран Чорлука получил приз «Ватрена Крила» от хорватского клуба болельщиков «Всегда верный». Организация сотрудничает с федерацией футбола, а учрежденная ей награда вручается самому лучшему игроку Хорватии по голосам фанатов.

text Публикация от text (@corlukav05_14) 27 Мар 2017 в 6:58 PDT

Бонус. Вот так Чорлука исполнил пенальти в матче за Суперкубок России-2015. Это удивит даже Смолова:

twit text — Sports Punt (@Sports__Punt) 13 июля 2015 г.

«Лучшего правого защитника чемпионата России нет в сборной. Позор», – бомбил Ведран Чорлука, когда узнал, что в российскую заявку не включили его партнера по «Локомотиву» Игнатьева. С такой же дерзостью Чорлуке придется играть против Мбаппе. Возможно, что у него получится. Тогда представитель РФПЛ впервые выиграет чемпионат мира.

Дайте «Золотой мяч» Модричу. Или награде

Над ним все смеются, а он играет в финалах ЧМ и ЛЧ