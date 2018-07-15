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    Дайте «Золотой мяч» Модричу. Или награде конец


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    Голосов: 20
    15.07.2018 13:15
    На результат финала – плевать.

    «Золотой мяч» надо спасать. Тексты с подобным посылом возникают в ленте минимум раз в год и почти всегда выводят на мысль «сейчас или никогда». Цикл обновился – сегодня утром я проснулся со вспотевшими ладошками и ломкой поскулить о награде в руках не Месси или Роналду. Но свежий приступ отличается от предыдущих действительно мощным аргументом. Этот довод выходит за рамки нытья про непризнанную пользу защитников и подтасовку голосов ради хайпа. Он вообще максимально конкретный и даже носит фамилию.

    Год назад премия вернулась в единоличную власть France Football. Легендарное издание сразу же излечило «Золотой мяч» от политики – капитанов и тренеров сборных. Представить объективный выбор Серхио Рамоса между бывшей иконой «Реала» и остальными в принципе невозможно. Еще абсурднее выглядит сюжет, где аргентинский коуч ставит галочку не за Лионеля и на следующий день забирает трудовую. К этому цирку добавлялись ребята из Суринама и Гвинеи, которые по жизни знают всего трех футболистов: Роналду, Месси и Яя Туре. Наконец шапито закрыли.

    Сейчас голосуют журналисты. Эти люди чаще остальных включают режим сноба/критика/эксперта. Каждый претендует на звание гуру футбольной тактики и ищет суть футбола в непопулярных местах. Новая старая система открыла дорогу игрокам любого амплуа и любой роли. Именно поэтому когда-то «Золотой мяч» держал Каннаваро. Теперь одних голов недостаточно – их рассматривают в закрепе с движением без мяча, грамотными передачами, черновой работой, психологией и кучей других факторов. И в этом году есть футболист, который на максимальном качестве исполняет буквально все.

    Ключевой момент в том, что ему не обязательно выигрывать чемпионат мира или забивать в финале. Главный трофей футбола – большой шаг к «Золотому мячу». Но в мире с правильным порядком между причиной и следствием – далеко не решающий. Пока чиновники страдали популизмом и превращали приз лучшему игроку матча ЧМ в приз автору победного гола, этот парень слил сборную из суперзвезд в монструозную команду. И дело не в рывке через все поле на 116-й минуте ради чистейшего подката под Дайера (в шестом дополнительном тайме за полторы недели). Дело в уровне футбольного мышления, которому нет равных на очень длинной дистанции.

    ЧМ лишь разбил все сомнения по поводу ближайшего обладателя «ЗМ» – у подобных турниров есть и такая роль. На фоне общей самоочевидности настораживает только виртуозный пас Мбаппе. Есть искренний страх, что журналисты снова поведутся как минимум на красоту. Как максимум – на красоту плюс статистику в случае победы французов в финале. Килиан правда безумно талантливый, но не отдать «Золотой мяч» одному хорвату еще ужаснее, чем не отдать «Золотой мяч» Иньесте или Хави. Потому что параллельно с несчастными испанцами все-таки играли два гения. Параллельно с хорватом – нет. Если первый «ЗМ» новой эпохи снова вручат за голы, финты и популярность, то премию можно окончательно похоронить. Но пока еще есть надежда снова полюбить «Золотой мяч».

    «Золотой мяч» надо спасать. Сейчас или никогда.

    Над ним все смеются, а он играет в финалах ЧМ и ЛЧ

    Поболейте за Хорватию. Плевать на историю с Видой

    Телеграм с другими мыслями Басынина

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 20
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 июля 2018, 05:16

      Скорее всего кто то из французов хотя модрич тоже вариант но явно не месси и роналду хватит уже

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 июля 2018, 23:53

      Золотой мяч вручает France Football. Чемпионат мира выиграла Франция. И после этого вы до сих пор уверены, что французское издание не вручит Золотой мяч кому-то из своих?

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > BRO_football 16 июля 2018, 09:59

      Гризман?) По мне так Золотой мяч должен получить игрок Реала, Модрич или Роналду.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 июля 2018, 21:11

      На этом ЧМ есть из кого выбрать !

      0
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      Рейтинг: +706

      111ax 15 июля 2018, 20:00

      Модрич хороший игрок, но на чемпионате были игроки лучше и ярче, в одной только Франции Мбаппе, Гризман, да и Погба, в Бельгии Азар и т.д.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > 111ax 16 июля 2018, 01:46

      Официально признали его лучшим. Кроме того он выиграл ЛЧ в этом году (и 2 предыдущие тоже). Так как в последнее время это самый главный показатель - из претендентов игроки Реала и финалистов ЧМ. Варану давать что ли?

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 15 июля 2018, 18:09

      Мне как игрок Модрич нравится, но золотой мяч выдаётся не за симпатии к тому или иному игроку.

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 15 июля 2018, 17:23

      а чо это модричу? гризманн погба мбаппе. а нголо канте?

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 15 июля 2018, 17:21

      Слабоват для мячика золотого.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 15 июля 2018, 16:48

      Модрич без спорно заслужил!

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 15 июля 2018, 16:17

      Никит, почитываю иногда твои статейки.., и практически всегда думаю, что ты за бред зачастую несешь?.. Теперь понятно - ломка.. Ломка конечно - это серьезно.. Ну где ЗМ и ФИФА??? У европейцев свой приз - ЗМ Франс футбол.., у ФИФА свой - Игрок года... И зачем увязывать ЗМ с итогами ЧМ - не понимаю...

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      Рейтинг: +10

      я- русский 1 15 июля 2018, 15:18

      не дорос!

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