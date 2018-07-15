Дайте «Золотой мяч» Модричу. Или награде конец

На результат финала – плевать.

«Золотой мяч» надо спасать. Тексты с подобным посылом возникают в ленте минимум раз в год и почти всегда выводят на мысль «сейчас или никогда». Цикл обновился – сегодня утром я проснулся со вспотевшими ладошками и ломкой поскулить о награде в руках не Месси или Роналду. Но свежий приступ отличается от предыдущих действительно мощным аргументом. Этот довод выходит за рамки нытья про непризнанную пользу защитников и подтасовку голосов ради хайпа. Он вообще максимально конкретный и даже носит фамилию.

Год назад премия вернулась в единоличную власть France Football. Легендарное издание сразу же излечило «Золотой мяч» от политики – капитанов и тренеров сборных. Представить объективный выбор Серхио Рамоса между бывшей иконой «Реала» и остальными в принципе невозможно. Еще абсурднее выглядит сюжет, где аргентинский коуч ставит галочку не за Лионеля и на следующий день забирает трудовую. К этому цирку добавлялись ребята из Суринама и Гвинеи, которые по жизни знают всего трех футболистов: Роналду, Месси и Яя Туре. Наконец шапито закрыли.

Сейчас голосуют журналисты. Эти люди чаще остальных включают режим сноба/критика/эксперта. Каждый претендует на звание гуру футбольной тактики и ищет суть футбола в непопулярных местах. Новая старая система открыла дорогу игрокам любого амплуа и любой роли. Именно поэтому когда-то «Золотой мяч» держал Каннаваро. Теперь одних голов недостаточно – их рассматривают в закрепе с движением без мяча, грамотными передачами, черновой работой, психологией и кучей других факторов. И в этом году есть футболист, который на максимальном качестве исполняет буквально все.

Ключевой момент в том, что ему не обязательно выигрывать чемпионат мира или забивать в финале. Главный трофей футбола – большой шаг к «Золотому мячу». Но в мире с правильным порядком между причиной и следствием – далеко не решающий. Пока чиновники страдали популизмом и превращали приз лучшему игроку матча ЧМ в приз автору победного гола, этот парень слил сборную из суперзвезд в монструозную команду. И дело не в рывке через все поле на 116-й минуте ради чистейшего подката под Дайера (в шестом дополнительном тайме за полторы недели). Дело в уровне футбольного мышления, которому нет равных на очень длинной дистанции.

ЧМ лишь разбил все сомнения по поводу ближайшего обладателя «ЗМ» – у подобных турниров есть и такая роль. На фоне общей самоочевидности настораживает только виртуозный пас Мбаппе. Есть искренний страх, что журналисты снова поведутся как минимум на красоту. Как максимум – на красоту плюс статистику в случае победы французов в финале. Килиан правда безумно талантливый, но не отдать «Золотой мяч» одному хорвату еще ужаснее, чем не отдать «Золотой мяч» Иньесте или Хави. Потому что параллельно с несчастными испанцами все-таки играли два гения. Параллельно с хорватом – нет. Если первый «ЗМ» новой эпохи снова вручат за голы, финты и популярность, то премию можно окончательно похоронить. Но пока еще есть надежда снова полюбить «Золотой мяч».

«Золотой мяч» надо спасать. Сейчас или никогда.

Над ним все смеются, а он играет в финалах ЧМ и ЛЧ

Поболейте за Хорватию. Плевать на историю с Видой

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