Над ним все смеются, а он играет в финалах ЧМ и ЛЧ

Ловрен – удивительный защитник.

Деяна Ловрена не было на Евро-2016 из-за острых фраз. «Либо я поеду на турнир основным защитником, либо не поеду вообще». Вот слова хорвата, который постоянно ошибался. В сборной посчитали, что обойдутся без него. Спустя два года у команды новый тренер, измененная система игры, сенсационный финал – и Деян Ловрен в составе.

Таким успешным этого парня фанаты видели только раз. Однажды Деян уже в добавленное время забил победный гол в ворота «Боруссии», а после матча один из болельщиков «Ливерпуля» назвал сына в его честь. Ту игру англичане взяли со счетом 4:3.

Все остальное время Ловрена гнобили. «Никому не пожелаю, чтобы его ошибки разбирались публично», – вступался за игрока Юрген Клопп. Всю карьеру Деян сталкивался с осуждением от всех причастных, пусть и сам всегда давал недоброжелателям поводы для издевательств еще со времен «Лиона». Во Франции он получал необязательные удаления, ошибался, а потом ругался с французскими журналистами из-за якобы необоснованной критики. В «Саутгемптоне» было легче – помогали партнеры. Там Ловрен был надежен, поэтому «Ливерпуль» отдал за него 25 миллионов евро

Возможно, еще во время выступления в Лиге 1 у Ловрена возникла психологическая травма. Она точно мешает ему жить и играть. Ниже – несколько эпизодов со страшными провалами Деяна уже в «Ливерпуле», после которых он закрывал социальные сети и скрывался от разъяренного общества с грязным смехом.

В матче с «Вест Хэмом» (0:3) Ловрен подарил сопернику мяч в моменте со вторым голом. Вот эпизод, после которого на Деяна вылили тонну грязи. Хорват удалил инстаграм, но лучше бы просто сыграл надежнее.

Игра с «Кристал Пэлас» (1:2), после которой с Ловреном продлили контракт. В моменте с победным голом соперника Ловрен держал зону во вратарской, но вместо борьбы с Бентеке исполнил что-то необычное. Фанаты обвинили в поражении именно Деяна, а не Эмре Джана, тоже отпустившего бельгийца.

«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» (4:1), а семье Ловрена стали поступать угрозы. Хорват удалил из инстаграма фотографию и всю информацию о «Ливерпуле». Здесь болельщики явно перешли границы, но что Ловрен делал на поле, когда мимо пробегал Кейн?

Ловрен забавный. Даже если у клуба все идет хорошо, он обязательно где-нибудь напортачит. До мартовской игры с «МЮ» в предыдущем сезоне команда Клоппа не проигрывала 7 матчей. После нее все восхищались игрой Янга против Салаха и мастерскими голами Рэшфорда, но эксперт Каррагер напомнил о чудаке Ловрене.

«Ему нужно включать мозги. Лукаку – машина, поэтому гордость надо засовывать далеко. Ловрен зря с ним боролся. Он проиграл борьбу и получил издевки. Просто признай его силу. Включай мозги!» – ругался Каррагер на Ловрена, которого Ромелу дважды уделал в голевых моментах. Кстати, статистический портал Whoscored называет борьбу в воздухе одной из сильных сторон Деяна.

На чемпионате мира все плохое про Ловрена неожиданно забылось, а игрок наконец-то получил моральный отдых от критики. Летом тренер хорватов Далич нашел для защитника самую подходящую роль. Его партнер по обороне Вида врубает агрессию и летит в отбор, задача Ловрена – умное чтение игры и вовремя подставленное тело. Вида входит в пятерку лучших защитников ЧМ по количеству отборов (10), Ловрен заблокировал 5 ударов и прервал 3 ключевые передачи соперника.

Такая защита Хорватии впечатлила даже «Ливерпуль». Говорят, клуб уже предложил «Бешикташу» 20 миллионов евро за Домагоя Виду, хотя турки требуют 35. Параллельно Клопп нахваливает Ловрена и вроде бы не верит, что в финале тот облажается. Здесь уже вся статистика точно против него. Из игроков АПЛ только Тьерри Анри успевал за один сезон сыграть в финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира в 2006 году. Легенда проиграл оба решающих матча. У Ловрена уже есть поражение в ЛЧ от «Реала», а в игре с Францией его Хорватия не будет фаворитом.

«Люди должны признать, что я один из лучших защитников мира и не говорю чушь». Вот слова Ловрена теперь. Но мы больше ему не верим.

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