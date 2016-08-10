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  • Смородская ушла из «Локомотива». «Ростов» потеряет лидеров. Дайджест событий дня

Смородская ушла из «Локомотива». «Ростов» потеряет лидеров. Дайджест событий дня

Смородская покинула пост президента «Локомотива»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская объявила об уходе из московского клуба. «Дорогие друзья! Моя работа на посту президента футбольного клуба «Локомотив» завершена. Желаю болельщикам, команде, сотрудникам клуба, всем причастным и неравнодушным к «Локомотиву» новых побед! Мое сердце осталось с «Локомотивом», – сообщила Смородская. Ее место на этой должности занял Илья Геркус.

Первые действия нового руководства «Локомотива»

«Ювентус» планирует бесплатно заполучить Витселя следующим летом

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не перейдет в нынешнее трансферное окно в «Ювентус». Итальянский клуб не готов платить за бельгийца больше 15 миллионов евро, что не устраивает сине-бело-голубых. Отмечается, что «Ювентус» намерен заполучить 27-летнего хавбека, когда истечет срок его контракта с «Зенитом». Руководство туринцев уже достигло устой договоренности с Витселем о том, что тот перейдет в их клуб следующим летом.

Пять клубов для Акселя Витселя

Защитник «Спортинга» Налдо может перейти в «Спартак»

«Спартак» в летнее трансферное окно планирует укрепить линию обороны. Сообщается, что в сферу интересов московского клуба попал защитник «Спортинга» Налдо. Ранее 27-летний бразилец выступал за «Болонью», «Удинезе» и «Хетафе». Стоит отметить, что рыночная стоимость Налдо составляет 3,75 миллиона евро. В прошлом сезоне чемпионата Португалии игрок провел 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Лидеры «Ростова» могут покинуть команду в качестве свободных агентов

Большинство из лидеров «Ростова» могут в ближайшее время покинуть клуб. Кроме того, сделать они это могут бесплатно, в качестве свободных агентов. После ухода Курбана Бердыева в команде сложилась тяжелая обстановка, и многие игроки настроены начать процесс расторжения трудовых договоров в одностороннем порядке. В конце прошлой недели из клуба ушел главный тренер Курбан Бердыев.

«Лестер» отказался продавать Мареза в «Арсенал» за 35 миллионов

«Арсенал» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего «Лестер Сити» Рияда Мареза. Лондонский клуб сделал «лисам» предложение о трансфере игрока сборной Алжира в размере 35 миллионов евро, но получил отказ. Отмечается, что «канониры» не намерены сдаваться и в ближайшее время вновь приступят к переговорам. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Марез провел 37 матчей, отметившись 17 голами и 11 результативными передачами.

«Фиорентина» близка к подписанию Чорлуки

«Фиорентина» договорилась с «Локомотивом» об аренде защитника Ведрана Чорлуки. Итальянский клуб подпишет хорвата до конца сезона с пунктом об обязательном выкупе контракта за 3 миллиона евро. Напомним, Чорлука перешел в «Локомотив» в 2012 году. В составе железнодорожников провел 118 матчей.

Караваев попал в сферу интересов «Спарты»

Полузащитник ЦСКА Вячеслав Караваев может сменить клубную прописку. Как сообщает ISport.cz, в услугах 21-летнего россиянина заинтересована пражская «Спарта», которая готова приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что ранее хавбек уже выступал в Чехии за «Яблонец» и «Дуклу» на правах аренды. Соглашение Караваева с ЦСКА рассчитано до лета следующего года, а рыночная стоимость составляет 1 миллион евро.

Семин станет вице-президентом «Локомотива»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин вернется на работу к железнодорожникам, где будет занимать должность вице-президента клуба. В обязанности Семина войдет выстраивание системы подготовки молодых футболистов и некоторые вопросы трансферной политики.

Вера, надежда, любовь. Кто будет новым тренером «Локомотива»?

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Ювентус Спартак Ростов Лестер Фиорентина Налдо Чорлука Ведран Витсель Аксель Караваев Вячеслав Марез Рияд Семин Юрий Смородская Ольга
Комментарии (11)
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TUMS
1470863958
Мутко бы еще сам ушел, вообще из спорта, не только из футбола.
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loko-the_best
1470878807
Лайк если не фапал на фотку Смородской :D
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Strig
1470884997
мутко матросит всегда с юности...
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Ильгизар И
1470889704
Мутный все рулит
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pik54
1470893459
Да, жаль Ростова.
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Alexx22
1470893880
Ростов держись
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Black Giz
1470898887
Ну как минимум до зимы игроки Сельмаша не уйдут. Все таки еврокубки. А там посмотрим.
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Rybkin
1470907847
Ольга СМОРОДСКАЯ: “МОЕ СЕРДЦЕ ОСТАЛОСЬ С “ЛОКОМОТИВОМ”. - И вообще,она спит на рельсах в обнимку с со шпалой!
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Jack24
1470909210
поздравляю паровозов
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DED61
1470970413
Довели Ростов до ручки!!!
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