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  • «Реал» продолжает бороться за Погба. В правила введут четвертую замену. Дайджест событий дня

«Реал» продолжает бороться за Погба. В правила введут четвертую замену. Дайджест событий дня

«Реал» возобновил переговоры с Погба

Едва забрезжила надежда на то, что Перес превращается в умного президента, как тут же она была обрушено новостью о переговорах с самым дорогим футболистом мира. Очередным. В «Реале» он может стать уже третьим, если мадридцы переиграют манкунианцев на аукционе.

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«Спартак» ищет защитника из чемпионата России

Кандидатуры две: Чорлука, которого все лето СМИ выпроваживают из «Локомотива», и Кверквелия, которого реально выпроваживает «Рубин». По поводу первого комментарий уже дал Анатолий Мещеряков (председатель совета директоров красно-зеленых), заявив, что хорват не продается. Соломона купить будет проще, так как он даже не попал в заявку казанцев на сезон.

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Соглашение заключено сроком на два года, хотя официально судебный процесс еще не завершен. Да, в Лозанне приняли решение в пользу ростовчан, но казанцы тут же его оспорили, предоставив ряд доказательств обмана со стороны футболиста. «Рубин» не намерен сдаваться в борьбе за справедливость, о чем сообщил на официальном сайте.

Смородская включена в заявку «Локомотива» на сезон

Нет, не как центральный защитник. Просто президенты тоже входят в заявку. Нам же новость говорит только об одном – руководство клуба не сменилось. Сообщалось, что о перестановке в стане железнодорожников объявят 10 августа. Теперь же предпосылок к этому событию стало меньше.

Руководство «Ростова» не будет против совмещения Бердыевым двух постов

Имя главного тренера сборной России еще не объявлено, но Али Узденов (член совета директоров «Ростова») сообщил, что будет только рад, если им станет Бердыев. Дескать, это почетно, а договориться о совмещении они сумеют. Может быть, Узденов о будущем национальной команды знает намного больше нас?

Пато перешел в «Вильярреал»

Испанский клуб, которому предстоит дебют в Лиге чемпионов, продолжает укреплять состав. Некогда крайне популярный бразилец не смог реабилитировать свою европейскую карьеру игрой в «Челси». Теперь же он получает второй шанс. Контракт подписан на четыре года, финансовые подробности не разглашаются.

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Клубы топ-5 потратили уже более миллиарда

Трансферное окно еще не закрылось, а суммарные старания топ-клубов уже поражают. И это пока не свершился трансфер Погба. «Манчестер Юнайтед», кстати, и без того является лидером по тратам в Англии: 80 миллионов евро – столько же, сколько и у «Ливерпуля». А самой главной транжирой с недавнего времени стала «Боруссия», которая напокупала игроков на 184 миллиона.

В Кубке Англии можно будет делать четыре замены

Значительная реформа в правилах игры. Но достаточно разумная: уж слишком часто встречи в рамках кубка затягиваются. Возможно, проблему решит четвертая замена, которую можно будет совершить только в дополнительное время. Однако это не новаторство – в финале Кубка Америки уже использовалось подобное правило.

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Рубин Ростов Локомотив Россия Боруссия Д Реал Манчестер Юнайтед Вильярреал Реал Чорлука Ведран Пато Кверквелия Соломон Погба Поль Азмун Сердар Бердыев Курбан Смородская Ольга
Комментарии (5)
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kurskih
1469653366
Четвертая замена в доп время - разумно. Есть мнение, что это повлияет на количество лотерей по пенальти
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TUMS
1469654214
Думали что у Локомотива что-то изменится, ан нет...
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swot1205
1469672286
Пато в вильереале. Печаль
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Strig
1469680683
привет
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lihindic
1469723422
согласен
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