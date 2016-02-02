Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Бедняга Адебайор....
2 февраля 2016
- Англия. Премьер-лига
- Рома
- Ньюкасл
- Челси
- Валенсия
- Арсенал
- Бавария
- Севилья
- Локомотив
- Спартак
- Вагнер Лав
- Фасио Федерико
- Адебайор Эммануэль
- Дебюши Матье
- Таски Сердар
- Пато
- Сарате Мауро
- Эль-Шаарави Стефан
- Перотти Диего
- Бельханда Юнес
- Думбия Сейду
- Эменике Эммануэль
- Черышев Денис
- Эль-Ненни Мохамед
- Митрюшкин Антон
- Ниасс Умар
- Остин Чарли
Зимнее трансферное окно закрылось. Крупных переходов так и не случилось. Тем не менее, «Бомбардир» предлагает выбрать самый полезный трансфер зимы.
Зимнее трансферное окно закрылось. Крупных переходов так и не случилось. Тем не менее, «Бомбардир» предлагает выбрать самый полезный трансфер зимы.
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Фото: theguardian.com
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