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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    2 февраля 2016
    Зимнее трансферное окно закрылось. Крупных переходов так и не случилось. Тем не менее, «Бомбардир» предлагает выбрать самый полезный трансфер зимы.

    Зимнее трансферное окно закрылось. Крупных переходов так и не случилось. Тем не менее, «Бомбардир» предлагает выбрать самый полезный трансфер зимы.

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    Фото: theguardian.com

    Рейтинг: 3 Голосов: 16
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9

      Владимир И. 15 июля 2016, 23:11

      Бедняга Адебайор....

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      Рейтинг: +1452

      Mariner 15 июня 2016, 00:02

      Как можно выбирать лучший трансфер, если не указаны цены?! Вот например если Спартак подпишет Кристину за 200 лямов и с ЗП в 30 лямов - это хороший транфер или нет? По мне так нет.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Mariner 9 февраля 2019, 20:53

      сначала будем наблюдать как жаба задушит Федуна.. она его и за 20лямов задушит

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      Рейтинг: +2

      BUCT 8 мая 2016, 15:25

      Черышев,может заиграет в составе №1

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      Рейтинг: +18

      Svarnoy14 7 апреля 2016, 19:45

      Мне кажется трансфер Перотти.

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      Рейтинг: +5

      Messi__ 16 марта 2016, 20:20

      Как по мне они все полезые

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:56

      Похоже, что школота жмёт на кнопку лишь по принципу свой-чужой, ага.

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 2 февраля 2016, 14:15

      Я в шоке. Ну ладно Черышева понятно из симпатий к сборной по переходу подвинули. Но как сравнить переход Думбии в середняк АПЛ, и поставит на 2 место,такой же переход Ниасса, и лишь на 4 место переход Таски,в Баварию, в клуб и первой 5 клубов планеты)

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      Рейтинг: +286

      Milaninho > Pravdin_V 2 февраля 2016, 17:38

      Быбираем самый полезный трансфер зимы. Думбия будет несомненно полезен Сорокам, а вот Таски вряд ли выйдет в основе хоть раз и через годик перейдёт куда-нибудь в Хофенхайм

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      Рейтинг: +206

      skipushkach > Pravdin_V 29 марта 2016, 21:59

      В какой то степени ты прав,но только лиц не тех ты перечислил,Таски крайне провальный трансфер для Баварии(привозил уже голы),а вот те кто вверху действительно полезны для своих клубов(куда они перешли),хотя они там отчасти из-за того,конечно, что они "свои"

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