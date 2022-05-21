Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Anderson Silva - статистика

#33 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Морейренcе
26
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, Финал
Шавиш
2 : 0
21.05.2022
Морейренcе
88' - 90'
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
4 : 1
14.05.2022
Визела
79' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Эшторил
1 : 0
07.05.2022
Морейренcе
1' - 57'
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
23.04.2022
Морейренcе
61' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Морейренcе
2 : 0
16.04.2022
Тондела
59' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
1 : 2
08.04.2022
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Морейренcе
0 : 1
03.04.2022
Витория Гимараеш
1' - 63'
Португалия. Примейра, 27 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
20.03.2022
Морейренcе
1' - 73'
Португалия. Примейра, 26 тур
Морейренcе
0 : 2
14.03.2022
Спортинг
1' - 55'
Португалия. Примейра, 25 тур
Морейренcе
0 : 1
06.03.2022
Маритиму
62' - 90'
80'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фамаликан
5 : 0
13.02.2022
Морейренcе
56' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
4 : 1
08.02.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Морейренcе
0 : 2
22.01.2022
Санта-Клара
1' - 55'
Португалия. Примейра, 18 тур
Бенфика
1 : 1
15.01.2022
Морейренcе
1' - 70'
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
0 : 1
08.01.2022
Морейренcе
1' - 70'
Португалия. Примейра, 13 тур
Тондела
2 : 1
03.01.2022
Морейренcе
1' - 89'
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 0
29.12.2021
Эшторил
1' - 71'
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
1 : 0
19.12.2021
Морейренcе
1' - 80'
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
0 : 1
12.12.2021
Портимоненси
14' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
2 : 2
26.11.2021
Жил Висенте
79' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
06.11.2021
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
1 : 1
02.11.2021
Пасуш де Феррейра
1' - 85'
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 0
23.10.2021
Морейренcе
1' - 63'
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
01.10.2021
Морейренcе
1' - 71'
35'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
25.09.2021
Арука
1' - 60'
29'
25'
Португалия. Примейра, 6 тур
Порту
5 : 0
19.09.2021
Морейренcе
1' - 90'
83'
Португалия. Примейра, 5 тур
Морейренcе
2 : 2
12.09.2021
Фамаликан
54' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Морейренcе
1 : 2
07.08.2021
Бенфика
1' - 38'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+