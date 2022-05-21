Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, Финал
Португалия. Примейра, 34 тур
Португалия. Примейра, 33 тур
Португалия. Примейра, 31 тур
Португалия. Примейра, 30 тур
Португалия. Примейра, 29 тур
Португалия. Примейра, 28 тур
Португалия. Примейра, 27 тур
Португалия. Примейра, 26 тур
Португалия. Примейра, 25 тур
Португалия. Примейра, 22 тур
Португалия. Примейра, 21 тур
Португалия. Примейра, 19 тур
Португалия. Примейра, 18 тур
Португалия. Примейра, 17 тур
Португалия. Примейра, 13 тур
Португалия. Примейра, 16 тур
Португалия. Примейра, 15 тур
Португалия. Примейра, 14 тур
Португалия. Примейра, 12 тур
Португалия. Примейра, 11 тур
Португалия. Примейра, 10 тур
Португалия. Примейра, 9 тур
Португалия. Примейра, 8 тур
Португалия. Примейра, 7 тур
Португалия. Примейра, 6 тур
Португалия. Примейра, 5 тур
Португалия. Примейра, 1 тур