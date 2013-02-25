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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Уфа
Илья Агапов
Новости
€ 500 тыс
Илья Агапов - новости
Уфа
21 января 2001 (25), Казань
#14 | Защитник
174 см | 73 кг
Россия
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Трансферы
ЦСКА объявил об уходе защитника, которого задерживала Росгвардия
3 июля
7
Известен клуб, где начнет лето защитник ЦСКА Агапов
31 мая
Ветеран ЦСКА определил, как поступить с устроившим дебош Агаповым
27 февраля
Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе
26 февраля
27
Видео
«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым
26 февраля
2
«Уфа» сделала заявление о скандале с Агаповым, арендованным у ЦСКА
25 февраля
2
Агапов озвучил свою версию задержания в Уфе
25 февраля
9
Защитника ЦСКА задержали в Уфе – он пьяным залез в музыкальную школу
25 февраля
13
ЦСКА объявил об уходе защитника
10 февраля
1
ЦСКА отправил защитника в Первую лигу
8 февраля
В ЦСКА прояснили ситуацию с возможными четырьмя сделками с «Партизаном»
28 января
Футболист ЦСКА может уйти в «Актобе»
26 января
1
Защитник ЦСКА близок к отправке в братский «Партизан»
24 января
«Акрон» вернул защитника в ЦСКА
2025.12.19 13:23
1
Фото
«Акрон» арендовал игрока ЦСКА
2025.09.09 16:03
1
Подробности трансфера Агапова из ЦСКА в «Акрон»
2025.09.03 14:00
«Акрон» подпишет экс-защитника сборной России
2025.09.02 19:19
1
Игрок ЦСКА может перейти в «Сочи»
2025.08.18 10:22
3
Защитник ЦСКА может перейти в «Пари НН»
2025.06.20 12:04
Агапов – о зарплате в ЦСКА: «Я эти деньги не выпрашивал»
2025.03.03 16:40
1
«Пари НН» арендовал защитника ЦСКА
2025.01.17 16:38
2
Раскрыта зарплата Агапова в «Пари НН»
2025.01.16 19:44
Защитник ЦСКА отправится в аренду в «Пари НН»
2025.01.15 22:15
1
«Пари НН» и «Сочи» заинтересовались защитником ЦСКА
2024.12.27 20:43
Три игрока ЦСКА пропускают кубковый матч с «Краснодаром» из-за травм
2024.09.18 20:20
Федотов рассказал, как ЦСКА удалось поменять ход игры с «Ростовом» во втором тайме
2024.03.13 13:35
5
Защитник ЦСКА объяснил восьмое место команды в РПЛ
2024.02.02 11:00
Видео
Защитник ЦСКА Агапов травмировал колено в матче с «Динамо»
2023.07.08 14:53
«Почти Красная книга». Спортивный директор ЦСКА – о новом игроке клуба
2023.01.15 19:33
2
Агапов: «Был в шоке, когда меня называли воспитанником «Спартака»
2023.01.14 11:19
2
1
2
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
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Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
5
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
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Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
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