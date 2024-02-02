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    Защитник ЦСКА объяснил восьмое место команды в РПЛ

    Защитник ЦСКА Илья Агапов сказал, что у команды есть понимание как исправить ситуацию с положением в РПЛ.

    – Команда ушла на перерыв на восьмом месте. Есть понимание, как исправить ситуацию?

    – Понимание есть. Мы все осознаем, что восьмое место – не уровень ЦСКА. Хотя важно отметить, что отрыв условно до тройки всего 4 очка. Все в наших руках, нужно работать.

    – Что не удалось в первой части чемпионата?

    – Часто теряли концентрацию в концовках таймов – отсюда и такая потеря очков. Мы осознаем эту нашу проблему, так что повторюсь: все в наших руках.

    • В этом сезоне Агапов провел за красно-синих 11 матчей.
    • После 18 туров чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и занимает 8 место. Лидирует «Краснодар» (38 очков), на втором месте идет «Зенит» (36), тройку замыкает «Динамо» (32).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.02.2024 11:00
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