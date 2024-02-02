Защитник ЦСКА объяснил восьмое место команды в РПЛ

Защитник ЦСКА Илья Агапов сказал, что у команды есть понимание как исправить ситуацию с положением в РПЛ.

– Команда ушла на перерыв на восьмом месте. Есть понимание, как исправить ситуацию?

– Понимание есть. Мы все осознаем, что восьмое место – не уровень ЦСКА. Хотя важно отметить, что отрыв условно до тройки всего 4 очка. Все в наших руках, нужно работать.

– Что не удалось в первой части чемпионата?

– Часто теряли концентрацию в концовках таймов – отсюда и такая потеря очков. Мы осознаем эту нашу проблему, так что повторюсь: все в наших руках.