Защитник ЦСКА объяснил восьмое место команды в РПЛ

Защитник ЦСКА Илья Агапов сказал, что у команды есть понимание как исправить ситуацию с положением в РПЛ.
– Команда ушла на перерыв на восьмом месте. Есть понимание, как исправить ситуацию?
– Понимание есть. Мы все осознаем, что восьмое место – не уровень ЦСКА. Хотя важно отметить, что отрыв условно до тройки всего 4 очка. Все в наших руках, нужно работать.
– Что не удалось в первой части чемпионата?
– Часто теряли концентрацию в концовках таймов – отсюда и такая потеря очков. Мы осознаем эту нашу проблему, так что повторюсь: все в наших руках.
- В этом сезоне Агапов провел за красно-синих 11 матчей.
- После 18 туров чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и занимает 8 место. Лидирует «Краснодар» (38 очков), на втором месте идет «Зенит» (36), тройку замыкает «Динамо» (32).