Агапов – о зарплате в ЦСКА: «Я эти деньги не выпрашивал»

Центральный защитник Илья Агапов высказался о критике в свой адрес из-за оклада в ЦСКА.

В январе футболисту исполнилось 24 года.

Он в ЦСКА с января 2023-го.

1.5 месяца назад его отдали в аренду в «Пари НН».

– Ты читал текст Александра Головина на «Спортсе» после того, как стала известна твоя зарплата в ЦСКА?

– Ни разу не видел. Даже не слышал о таком.

– Саша посчитал, что 300 тысяч евро – необоснованно много для футболиста всего с полугодовым опытом в РПЛ.

– Я эти деньги не выпрашивал. Для меня было значимо, что я перехожу в ЦСКА, что у меня будет шанс.

А суммы… По большому счету, мне вообще без разницы, что говорят.

– Многих русских футболистов деньги развращают и лишают мотивации.

– У меня хорошее воспитание. И к деньгам никогда не было отношения как к сверхценности. Главное для меня – отношения с людьми.

У меня рано появились ребенок и жена, мы вместе с подросткового возраста. Не было такого, что я куда-то прогуливал деньги или что они били мне в голову.