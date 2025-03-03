Агапов – о зарплате в ЦСКА: «Я эти деньги не выпрашивал»

Центральный защитник Илья Агапов высказался о критике в свой адрес из-за оклада в ЦСКА.
- В январе футболисту исполнилось 24 года.
- Он в ЦСКА с января 2023-го.
- 1.5 месяца назад его отдали в аренду в «Пари НН».
– Ты читал текст Александра Головина на «Спортсе» после того, как стала известна твоя зарплата в ЦСКА?
– Ни разу не видел. Даже не слышал о таком.
– Саша посчитал, что 300 тысяч евро – необоснованно много для футболиста всего с полугодовым опытом в РПЛ.
– Я эти деньги не выпрашивал. Для меня было значимо, что я перехожу в ЦСКА, что у меня будет шанс.
А суммы… По большому счету, мне вообще без разницы, что говорят.
– Многих русских футболистов деньги развращают и лишают мотивации.
– У меня хорошее воспитание. И к деньгам никогда не было отношения как к сверхценности. Главное для меня – отношения с людьми.
У меня рано появились ребенок и жена, мы вместе с подросткового возраста. Не было такого, что я куда-то прогуливал деньги или что они били мне в голову.