Защитник ЦСКА может перейти в «Пари НН»

Защитник ЦСКА Илья Агапов может продолжить выступления за «Пари НН» на правах аренды в сезоне-2025/26. Сейчас между клубами идут переговоры. В прошлом сезоне футболист зимой перешел в нижегородский клуб на правах аренды, после чего вернулся в расположение красно-синих.
- Интерес к Агапову проявил новый главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский.
- 24-летний защитник в минувшем сезоне провел в сумме 11 матчей за ЦСКА и «Пари НН», отдал 2 голевые передачи.
- Контракт Агапова с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Ранее ЦСКА продал в «СКА-Хабаровск» 22-летнего защитника Егора Носкова, игравшего в прошлом сезоне за дальневосточников на правах аренды.
Источник: Legalbet