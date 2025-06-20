Защитник ЦСКА может перейти в «Пари НН»

Защитник ЦСКА Илья Агапов может продолжить выступления за «Пари НН» на правах аренды в сезоне-2025/26. Сейчас между клубами идут переговоры. В прошлом сезоне футболист зимой перешел в нижегородский клуб на правах аренды, после чего вернулся в расположение красно-синих.

Интерес к Агапову проявил новый главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский.

24-летний защитник в минувшем сезоне провел в сумме 11 матчей за ЦСКА и «Пари НН», отдал 2 голевые передачи.

Контракт Агапова с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее ЦСКА продал в «СКА-Хабаровск» 22-летнего защитника Егора Носкова, игравшего в прошлом сезоне за дальневосточников на правах аренды.