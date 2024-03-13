Федотов рассказал, как ЦСКА удалось поменять ход игры с «Ростовом» во втором тайме

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (2:0).

– Как вы смогли поменять игру во втором тайме?

– «Ростов» был очень агрессивен в последних матчах, мы смотрели их игры, анализировали. Был обоюдно жесткий, плотный футбол, где не хватало спокойствия. В первом тайме у нас были неоправданные обострения, но все равно мы искали ходы и создавали моменты в быстрых переходах. Во втором тайме полностью поменяли игру, контролировали, создавали угловые, давили. Благодаря этому удалось забить два отличных гола.

– Можно ли ожидать Мусаева в старте в следующих играх?

– Мы всегда отталкиваемся от состояния, от готовности игроков. Также есть определенные тактические планы. В жизни ничего нельзя исключать – все дело в самих футболистах, выходят наиболее подготовленные.

– Почему капитаном в матче был именно Виллиан Роша?

– Роша проявляет свои лидерские качества как на поле, так и в раздевалке, во всех отношениях классно работает. Это довольно логичный выбор, тем более позиция Виллиана подразумевает, что нужно руководить и «дирижировать» игрой.

– На какую команду хочется попасть в следующей стадии?

– Это слепой жребий, не вижу смыла бежать впереди паровоза.

– Как оцениваете сегодня игру автора первого года Агапова?

– Илья сегодня выглядел уверено и в верховых, и в забегах. У него хорошие данные. Поучаствовал в атаке, это всегда приветствуется. На сборах мы пробовали его на на позиции латераля, там он выглядел тоже хорошо.

– Как вам атмосфера на матче?

– Конечно, атмосфера шикарная, грандиозная. Фанаты добавили нам драйва сегодня. Они это умеют, они «сыграны». Остальные болельщики вместе с ними оживляются и гонят нас вперед. Когда арена полная, ощущения совсем другие! Уже много раз говорил: футбол для наших преданных болельщиков, для нашего 12 игрока, который всегда поддерживает. По-другому не скажешь.