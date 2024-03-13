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    • Федотов рассказал, как ЦСКА удалось поменять ход игры с «Ростовом» во втором тайме

    Федотов рассказал, как ЦСКА удалось поменять ход игры с «Ростовом» во втором тайме

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (2:0).

    – Как вы смогли поменять игру во втором тайме?

    «Ростов» был очень агрессивен в последних матчах, мы смотрели их игры, анализировали. Был обоюдно жесткий, плотный футбол, где не хватало спокойствия. В первом тайме у нас были неоправданные обострения, но все равно мы искали ходы и создавали моменты в быстрых переходах. Во втором тайме полностью поменяли игру, контролировали, создавали угловые, давили. Благодаря этому удалось забить два отличных гола.

    – Можно ли ожидать Мусаева в старте в следующих играх?

    – Мы всегда отталкиваемся от состояния, от готовности игроков. Также есть определенные тактические планы. В жизни ничего нельзя исключать – все дело в самих футболистах, выходят наиболее подготовленные.

    – Почему капитаном в матче был именно Виллиан Роша?

    – Роша проявляет свои лидерские качества как на поле, так и в раздевалке, во всех отношениях классно работает. Это довольно логичный выбор, тем более позиция Виллиана подразумевает, что нужно руководить и «дирижировать» игрой.

    – На какую команду хочется попасть в следующей стадии?

    – Это слепой жребий, не вижу смыла бежать впереди паровоза.

    – Как оцениваете сегодня игру автора первого года Агапова?

    – Илья сегодня выглядел уверено и в верховых, и в забегах. У него хорошие данные. Поучаствовал в атаке, это всегда приветствуется. На сборах мы пробовали его на на позиции латераля, там он выглядел тоже хорошо.

    – Как вам атмосфера на матче?

    – Конечно, атмосфера шикарная, грандиозная. Фанаты добавили нам драйва сегодня. Они это умеют, они «сыграны». Остальные болельщики вместе с ними оживляются и гонят нас вперед. Когда арена полная, ощущения совсем другие! Уже много раз говорил: футбол для наших преданных болельщиков, для нашего 12 игрока, который всегда поддерживает. По-другому не скажешь.

    • Голы у ЦСКА забили Агапов на 63-й минуте и Мусаев на 84-й.
    • В первом матче команды сыграли вничью 1:1.
    • На матче, по официальным данным, присутствовали почти 11 тысяч зрителей, в числе которых фанаты на секторе активной поддержки.
    • Для посещения этой встречи не требовался Fan ID.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии (4)
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    andr45
    1710326507
    Гол из чистейшего офсайда, неназначенный в ворота конюшни пенальти - вот слагаемые триумфа) PS «Карасев неплохо судит. Может напортачить. За очень хорошие деньги. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.» СЭ19.05.2023
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