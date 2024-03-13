Федотов рассказал, как ЦСКА удалось поменять ход игры с «Ростовом» во втором тайме

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (2:0).
– Как вы смогли поменять игру во втором тайме?
– «Ростов» был очень агрессивен в последних матчах, мы смотрели их игры, анализировали. Был обоюдно жесткий, плотный футбол, где не хватало спокойствия. В первом тайме у нас были неоправданные обострения, но все равно мы искали ходы и создавали моменты в быстрых переходах. Во втором тайме полностью поменяли игру, контролировали, создавали угловые, давили. Благодаря этому удалось забить два отличных гола.
– Можно ли ожидать Мусаева в старте в следующих играх?
– Мы всегда отталкиваемся от состояния, от готовности игроков. Также есть определенные тактические планы. В жизни ничего нельзя исключать – все дело в самих футболистах, выходят наиболее подготовленные.
– Почему капитаном в матче был именно Виллиан Роша?
– Роша проявляет свои лидерские качества как на поле, так и в раздевалке, во всех отношениях классно работает. Это довольно логичный выбор, тем более позиция Виллиана подразумевает, что нужно руководить и «дирижировать» игрой.
– На какую команду хочется попасть в следующей стадии?
– Это слепой жребий, не вижу смыла бежать впереди паровоза.
– Как оцениваете сегодня игру автора первого года Агапова?
– Илья сегодня выглядел уверено и в верховых, и в забегах. У него хорошие данные. Поучаствовал в атаке, это всегда приветствуется. На сборах мы пробовали его на на позиции латераля, там он выглядел тоже хорошо.
– Как вам атмосфера на матче?
– Конечно, атмосфера шикарная, грандиозная. Фанаты добавили нам драйва сегодня. Они это умеют, они «сыграны». Остальные болельщики вместе с ними оживляются и гонят нас вперед. Когда арена полная, ощущения совсем другие! Уже много раз говорил: футбол для наших преданных болельщиков, для нашего 12 игрока, который всегда поддерживает. По-другому не скажешь.
- Голы у ЦСКА забили Агапов на 63-й минуте и Мусаев на 84-й.
- В первом матче команды сыграли вничью 1:1.
- На матче, по официальным данным, присутствовали почти 11 тысяч зрителей, в числе которых фанаты на секторе активной поддержки.
- Для посещения этой встречи не требовался Fan ID.