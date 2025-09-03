Подробности трансфера Агапова из ЦСКА в «Акрон»

Стало известно, на каких условиях Илья Агапов перейдет из ЦСКА в «Акрон».
Клуб из Тольятти договорился о бесплатной аренде центрального защитника до конца сезона с необязательной опцией выкупа.
Армейцы могут получить бонусы за количество сыгранных матчей.
24-летний футболист прошел медосмотр заранее и ждет подписания контракта с «Акроном».
- Рыночная стоимость Агапова – 1 миллион евро.
- Летом он вернулся в ЦСКА из аренды в «Пари НН».
- Илью в 2022 году вызывали в сборную России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова