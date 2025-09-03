Подробности трансфера Агапова из ЦСКА в «Акрон»

Стало известно, на каких условиях Илья Агапов перейдет из ЦСКА в «Акрон».

Клуб из Тольятти договорился о бесплатной аренде центрального защитника до конца сезона с необязательной опцией выкупа.

Армейцы могут получить бонусы за количество сыгранных матчей.

24-летний футболист прошел медосмотр заранее и ждет подписания контракта с «Акроном».