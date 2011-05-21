Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лионель Каппоне
Статистика
Лионель Каппоне - статистика
Завершил карьеру
8 февраля 1979 (47)
#16 | Вратарь
182 см | 78 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
10
-12
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
2 : 0
21.05.2011
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
2 : 2
15.05.2011
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
3 : 1
11.05.2011
Лорьян
17' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
0 : 0
07.05.2011
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
2 : 3
30.04.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1 : 1
24.04.2011
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1 : 2
16.04.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
1 : 1
09.04.2011
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
0 : 0
02.04.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
0 : 0
19.03.2011
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3 : 3
12.03.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
0 : 0
05.03.2011
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Валансьен
0 : 0
26.02.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
5 : 1
19.02.2011
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3 : 1
12.02.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0 : 2
05.02.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
2 : 0
29.01.2011
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
3 : 0
15.01.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
0 : 0
21.12.2010
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3 : 0
18.12.2010
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
3 : 0
11.12.2010
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
6 : 3
05.12.2010
Лорьян
85' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сошо
2 : 0
20.11.2010
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 1
14.11.2010
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1 : 2
06.11.2010
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2 : 0
30.10.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2010
Лорьян
1' - 60'
60'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
2 : 1
17.10.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
1 : 0
02.10.2010
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
2 : 1
25.09.2010
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
0 : 1
18.09.2010
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
0 : 0
12.09.2010
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 0
28.08.2010
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 0
21.08.2010
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
14.08.2010
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
2 : 2
07.08.2010
Лорьян
1' - 90'
Главные новости
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+