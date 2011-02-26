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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Лорьян
Валансьен - Лорьян: обзор матча 26 февраля 2011
Валансьен
26.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Лорьян
Замена
Ж. Суну
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
Г. Данич
Замена
С. Ланжиль
️️️️
Д. Дюкортью
Замена
М. Доссеви
️️️️
М. Самасса
Замена
Р. Коад
️️️️
Н. Те-Хе
Замена
Ш. Дукур
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
М. Отре
️️️️
Л. Китамбала
Желтая карточка
Д. Дюкортью
Вторая желтая
Ф. Коклен
Желтая карточка
Г. Пужоль
Желтая карточка
Ф. Коклен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
6
Реми Гомис
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
99
Линель Китамбала
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
7
Стивен Ланжиль
РФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
8
Шейк Дукур
ОП
21
Рэми Мулумба
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
4-4-2
30
Пеннето
6
Дюкортью
5
Ангуа
4
Бишевац
25
Матер
28
Данич
15
Санчес
25
Нам Те-Хе
6
Гомис
16
Самасса
28
Пужоль
3-1-3-3
16
Одар
6
Бака
6
Бурийон
21
Морель
13
Коклен
7
Мвуэмба
31
Амалфитано
27
Диарра
22
Монне-Паке
9
Гамейро
99
Китамбала
16
Самасса
14
Доссеви
14
Доссеви
16
Самасса
25
Нам Те-Хе
24
Коад
24
Коад
25
Нам Те-Хе
6
Дюкортью
7
Ланжиль
7
Ланжиль
6
Дюкортью
22
Монне-Паке
8
Дукур
8
Дукур
22
Монне-Паке
99
Китамбала
23
Отре
23
Отре
99
Китамбала
9
Гамейро
91
Суну
91
Суну
9
Гамейро
Остались в запасе
Валансьен
Лорьян
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
21
Рэми Мулумба
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
21
Рэми Мулумба
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Валансьен - Лорьян
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
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