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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Марсель
Лорьян - Марсель: обзор матча 15 мая 2011
Лорьян
15.05.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 2
Завершен
Марсель
47'
Л. Коне
79'
К. Гамейро
14'
Л. Реми
88'
А. Жиньяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Марсель
ГОЛ! 2:2!
А. Жиньяк
Пас отдал
Б. Шейру
Замена
М. Отре
️️️️
С. Диарра
ГОЛ! 2:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Я. Жуффре
Замена
А. Жиньяк
️️️️
А. Айю
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:1!
Л. Коне
Пас отдал
М. Амалфитано
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Г. Бурийон
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Реми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лорьян
8
Ян Жуффре
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
Марсель
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
4-1-4-1
16
Каппоне
21
Морель
6
Бурийон
5
Коне
5
Экюэль-Манга
13
Коклен
27
Диарра
31
Амалфитано
15
Ромао
7
Мвуэмба
9
Гамейро
4-1-1-2-2
30
Манданда
16
Фанни
20
Диавара
4
Хилтон
0
Тайво
77
Каборе
8
Шейру
28
Вальбуэна
24
Айю
10
Айю
14
Реми
6
Бурийон
8
Жуффре
8
Жуффре
6
Бурийон
27
Диарра
23
Отре
23
Отре
27
Диарра
28
Вальбуэна
7
Абриэль
7
Абриэль
28
Вальбуэна
24
Айю
10
Жиньяк
10
Жиньяк
24
Айю
Остались в запасе
Лорьян
Марсель
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Лорьян - Марсель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Мустуар
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